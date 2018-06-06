里皮拒高薪解说世界杯邀请 亚运“遥控指挥”国足

原标题：里皮放弃观摩俄罗斯世界杯 假期结束后将集中精力带队 U23国足战亚运 拒招超龄球员

昨天下午在重庆万州，中国足协国管部相关负责人召集U23国足教练组就球队亚运会备战召开工作会议。据了解，中国足协在征求了国足主帅里皮的意见后，已确定不征调超龄球员出战亚运会足球比赛。而里皮放弃观摩俄罗斯世界杯，也是为了能在假期结束后，集中精力协助马达洛尼做好U23国足亚运会带队工作并确保国足亚洲杯备战的质量。

足协曾考虑征调超龄球员意在夺牌

前晚，U23国足在热身赛中4比2大胜纳米比亚队，几名由国家队驰援而来的U23适龄球员显示出出众的个人能力。算上这6名国家队球员，共有29名球员参加了本期集训。而代表中国队出征雅加达亚运会足球赛的球员就将从他们之中产生。据了解，中国足协鉴于中国队在近几届亚运会上成绩不佳，特别是在上届韩国仁川亚运会上，由傅博率领的中国队被泰国队挡在八强门外，因此希望U23国足在本届亚运会上成绩方面有所突破，力争奖牌，于是考虑征调部分超龄球员入队。

随后有媒体爆出了门将颜骏凌、后卫张琳芃、前锋于大宝3名超龄球员的名字。虽然亚运会足球赛的分组抽签下月才进行，但由于本次集训是亚运会开赛前的最后一期集训，因此中国足协还是抓紧时间与U23国足教练组沟通备战事宜。

里皮坚持招人宁缺毋滥

不过，征调超龄球员的想法最终还是被放弃。由于率领U23国足出征亚运会的主帅是国足助教马达洛尼，因此这支球队的带队工作实际是按照里皮的技战术思路执行的。里皮在与中国足协沟通的时候，也提到了征调超龄球员所不能攻克的现实难题。根据亚运会赛程，男足小组赛始于8月15日，决赛直到9月1日进行，这意味着U23国足若能在雅加达之行中取得佳绩，就要在当地停留超过半个月。按照教练组的初步计划，U23国足将于8月初集中，这意味着入选球员可能会错过从第16轮到第21轮的6轮中超比赛。其间，部分俱乐部球员还将错过足协杯半决赛首回合比赛。另外，权健还要在8月28日进行的亚冠1/4决赛首回合角逐中客战日本鹿岛鹿角，因此这些都会对U23国足的征调工作造成影响。

而对于超龄球员的选拔，里皮的态度是宁缺毋滥。换言之，如果超龄球员在所在俱乐部状态不佳，那么他更倾向于在U23适龄球员中选择那些充满争胜欲望且有潜质的佼佼者。“亚运会赛期并没有国际比赛日，俱乐部那个时候在各条战线的任务都很重，很难放行最好的队员增援U23国足，而亚运会参赛各队的球员报名最多20人，所以如果超龄球员不是最优秀的，还不如不招。”一位U23国关人士说。

“大考”接踵至 里皮婉拒世界杯邀约

按照里皮与中国足协签订的工作合同，“率国足冲击亚洲杯”是他本执教周期的最重要工作目标，而U23国足则是国足最主要的后备人才输出口。U23国足在亚运会上的战绩实际上与国足亚洲杯的备战也存在联系，因为这支球队亚运会的成绩好坏也是中国足协考核里皮教练团队的重要依据。里皮上周末由泰国返回意大利之后，准备在距家乡维亚雷焦不远的一座海岛上休假。此前有中国、意大利等国媒体机构曾不惜重金邀请里皮担任俄罗斯世界杯的转播解说嘉宾或评球顾问，但均被老帅婉拒。除了意大利队未能进入世界杯决赛圈的原因外，在中国执教任务艰巨也是他作出如此选择的主要原因。他需要在充分休息后，集中精力做好U23国足及国足的带队工作。

据了解，里皮计划于7月中旬世界杯落幕后返回中国，随即于8月前往雅加达，对U23国足部分亚运会比赛进行“遥控指挥”。而他也将结合U23国脚们在俱乐部比赛及亚运会比赛的情况，来完成国足下半年的组队工作。里皮届时是否征调更多老将入队也将视U23国足在亚运会上的表现而定。

责任编辑：张玉