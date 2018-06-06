全国首张电子版出生证诞生 纸质版短期内仍需办理

原标题：全国首张电子版出生证在广州签发，纸质版短期内仍需办理

全国第一张电子出生证在广州签发！6月5日上午10时，在广州市妇女儿童医疗中心，“二孩”母亲殷女士在手机上通过人脸识别认证后，激动地点开了自己儿子的电子出生证。

电子出生证与纸质出生医学证明在省内具同等法律效力，可广泛应用于公安、人社、卫计、司法等部门30多个办事场景，群众不用提交纸质出生医学证明，办事部门可实行网上电子证照查验。

电子版出生证“刷脸”就能用

出生医学证明是人的第一张法律证件，由助产机构和县级管理机构签发。以往，市民在办理出生医学证明时，需要在产后第三个工作日至2个月内，到孩子出生的医院现场办理，申领和发放流程需家长到现场排队，等候时间长、程序相对繁琐。

为解决这些问题，在省政府办公厅指导下，广东省卫生计生委在广州市妇儿中心开展试点，对出生医学证明办理流程进行改革优化，实施了出生医学证明电子证照项目。

出生医学证明电子证照办理的全流程是怎样的？广州市妇女儿童医疗中心院长夏慧敏介绍，分娩前，在孕妇第一次到医院建档时，医院就会通过身份证验证和人脸识别，核实并记录产妇的身份信息。在分娩前的产房内，护士长会对孕产妇再次进行人脸识别和身份验证。

孩子出生后，新生儿父母登录“粤省事”微信小程序，经过身份认证后，即可在线申领出生医学证明并预约取证。在纸质出生医学证明签出的同时，孩子的出生医学证明电子证照也同步生成。新生儿父母在“粤省事”小程序上，通过人脸识别验证后即可点击查看。

纸质版出生证短期内仍需办理

目前，全省仅在广州市妇儿中心开展了电子出生证试点。下一步，广东省将全面实现出生医学证明存量批量签发和增量实时签发电子证照，逐步扩大出生医学证明电子证照申领试点范围。

广东省卫生计生委副主任黄飞介绍，从即日起，在广东申领纸质出生医学证明，可同步生成出生医学证明电子证照；2014年1月1日后至今，已申领的纸质出生医学证明，近期将逐步产生电子证照。该电子证照有可信数字证书，全省互认、便于查询、不会丢失、安全可靠。

开展电子出生证的签发，是否就不再需要申领纸质出生医学证明？并不是。短时间内，我省的出生医学证明电子证照仍无法全面取代纸质的出生医学证明。

空白纸质出生医学证明由国家统一印制管理，每张空白证件都有一个唯一的编码。办理出生证时，办证人员经核验信息后在空白证明上打印上新生儿和父母的相关信息，使得这些信息被对应赋予该编码后，才能生成相应的电子证照。因此，新生儿父母仍需先办理并领取纸质出生医学证明。

来源：南方网

责任编辑：张玉