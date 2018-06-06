江西赣州治不孝病:龙南县将拒不赡养者纳入黑名单

原标题：江西赣州治疗“不孝病”：龙南县将拒不赡养者纳入失信黑名单

陈某诉郑某案庭审现场

日前，一则“赣州市南康区唐江镇西坑村一男子不愿赡养母亲把老母亲推出家门”的视频在网上流出后，南康区唐江镇、村两级干部主动介入为老人“撑 腰”。

5月13日正值母亲节，当日，南康区人民法院巡回法庭在唐江镇西坑村西坑小学开庭，公开审理被告郑某不赡养原告86岁母亲陈某一案，唐江镇政府聘请律师为陈某辩护。

据悉，南康区在推进乡风文明建设以来，将孝文化植入移风易俗、脱贫攻坚建设等中去，有针对性地治“不孝病”，还开通了不孝行为“举报热线”，对拒绝履行赡养义务的行为更是“讨伐”声浪极高。

八旬老人夜晚被儿子赶出家门

4月1日，位于赣州市南康区唐江镇西坑村，郑某的家中传出一阵争吵。随后，一位耄耋老人被一名男子推了出来。

这是一段视频呈现的内容，它被配上了“赣州市南康区唐江镇西坑村一男子不愿赡养母亲把老母亲推出家门”的文字并在网络上传播，引起了网友们的愤慨。

5月23日上午，还是在赣州市南康区唐江镇西坑村，一栋三层高的房屋内，一位耄耋老人正在往外搬出椅凳。这一幕被前来走访的唐江镇干部看到，于是连忙跑上前去，帮老人将椅凳搬了出来。

老人一边道谢，一脸笑容地说：“今天天气好，特意搬张凳子出来晒晒太阳。”

老人名叫陈某，今年86岁。“别看她现在悠然自得，就在上个月她还被她小儿子陈某推出了家门，还称不会再赡养她了。”西坑村干部说。

据介绍，老人育有两儿三女，自从丈夫2015年去世后，每半月轮流在一个子女家吃住。据陈某回忆，4月1日自己本该轮住小儿子郑某家的，不想当天晚上，被郑某从家中赶了出来。

镇政府为老人请律师打官司

4月2日，陈某向西坑村村委会求助。

据西坑村村委干部刘经华介绍，村里第一时间进行了介入。原来，郑某误以为母亲陈某分家产不均，故表示不再赡养老人，还让陈某回到老房子居住。

“4月2日第一次上门调解，无功而返。”刘经华说，“接着4月3日晚再次调解，还专门找了村里的长辈和有威信的人共同协力，郑某仍不听劝解，村委会只得向镇上反映。”

“不敢怠慢，老人拖不起。”南康区唐江镇宣传委员王文明说，“于是政府为陈某聘请律师，通过法律手段解决拒绝赡养老人的行为。”

那么对于郑某不赡养母亲的问题，陈某其他子女又是如何看待的呢？

“我们并不是争母亲该住谁家，让母亲一直住我家都可以。怕的是老人生病后的医药费，这一部分希望弟弟能一块承担。”陈某的大儿子郑某建说。

记者从南康区人民法院了解到，5月13日上午，南康区人民法院巡回法庭在唐江镇西坑村西坑小学开庭，公开审理被告郑某不赡养原告86岁母亲陈某一案。

庭审当日，法官通过法庭调查，听取了原告陈述诉讼请求、事实和理由、被告答辩和第三人陈诉，原告、被告、第三人举证、质证，经过法庭辩论，发表最后陈述意见等程序，最终各方均表示同意调解并调解成功。被告郑某与原告陈某达成协议，被告郑某需每月向原告陈某支付152元赡养费，并立即支付本月赡养费。同时被告郑某需承担原告陈某今后医疗费用的五分之一，并履行赡养义务，和兄弟姐妹共同照顾原告陈某的生活起居和医疗护理。

“此案开庭后，在村里引起了巨大反响。”王文明回忆称，当时在场的村民无不拍手称赞，更有村民纷纷表示，这样的法庭审判真是太好了。

西坑村村民王某回忆起当时的庭审说：“学了很多赡养老人方面的法律知识，回家一定好好孝顺自己的父亲。”

而南康区人民法院当初接到此案时，认为此案对弘扬中华民族优良传统美德，推进乡村乡风文明建设有促进作用，于是决定以巡回审理的方式，到案发地唐江镇西坑村现场开庭，并借用西坑小学校园作为开庭场地。

此次庭审的卢法官说：“能通过调解，被告郑某也认识到了自己的错误，在法庭之上与母亲达成了赡养协议，这就是最好的结果。”

调解不赡养老人行为21起

在南康，这一事件的处理发生不是偶然，也并非个例。

为治疗“不孝病”， 南康区对拒绝履行赡养义务的行为亮出了重拳。

据南康区文明办副主任李升香介绍，早在今年3月南康区委、区政府就已经下发了关于印发《赣州市南康区乡风文明行动助力脱贫攻坚实施方案》。其中明确，严厉打击不赡养老人行为。并要求各乡镇（街道）对农村不孝敬、不赡养、不善待老人等系列问题进行一次集中调查摸底，开展集中教育和劝导，处置曝光一批反面典型，依法维护老年人在赡养、继承等方面的合法权益，加大对不孝子女的处罚力度。

薛某，上坪村岭背组村民，现年73岁，年老体弱，丈夫多年前因病去世，夫妻二人6个女儿均已出嫁，薛某独自一人生活。2016年年底，因其房屋属105国道畅通项目征地拆迁范围内，并已拆迁，其6个女儿对其拆迁的经济补偿和房屋安置产生争执，均要求继承，但却无人主动提出赡养薛某。

村委会了解情况后，多次组织调解，村干部上门做工作，薛某和其小女儿达成一致，现跟随小女儿共同生活，由小女儿赡养。

东山街道坪塘村下朱组肖某为减轻儿子的生活负担，一直独自居住，随着年纪增大，身体大不如前，基本丧失劳动能力，其儿子朱某对母亲不闻不问。经过村委会多次做思想工作，朱某当场表示：“老人将我们抚养成人确实吃了不少苦”，并当面向母亲肖某认错，接母亲跟自己一居住，并表示以后一定好好赡养老人，弥补之前的过错。

截至目前，全区累计调解不赡养老人行为21起，其中镜坝镇鹅岭村通过村级广播通报批评不赡养老人行为，成效明显。

开通举报热线弘扬传统美德

据李升香向新法制报记者介绍，就在5月中旬南康区开通了一个全区不孝行为举报热线。

“针对不善待老人、不赡养老人这类人群，我们要不遗余力地打击这种行为。并承诺对线索提供人的身份完全保密。”李升香说，“我们还细分了7大类型，有不理睬型、找借口型、‘踢皮球’型、推卸责任型、趁机要挟型、子女住新房老人住危房型、不让老人一起住型。”

据了解，南康区不孝行为举报，将对不孝、不善待老人、不赡养老人的反面典型进行曝光，旨在借助社会舆论激发人们的道德良心，教育、引导群众弘扬中华民族的传统美德，将孝文化植入乡风文明建设。

东山街道坪塘村下某村民说：“不孝行为举报的开通使得身边不孝的行为更加无处可藏了。”

记者还了解到，南康区为了将孝文化植入乡风文明，常态开展“文明家庭”、“身边好人”、“新乡贤”、“好婆婆”、“好儿媳”等先进典型推荐评选活动，发挥道德典型的模范带头作用，影响带动身边群众移风易俗，形成文明乡风。同时，该区各村（居）红白理事会要指导村民家风家训的制定和宣传，发挥村规民约、家风家训育人化人的作用，大力宣传孝老爱亲的先进典型。

拒不赡养父母将上失信“黑名单”

据了解，赣州市开通了不孝行为“举报热线”的还有龙南、上犹、兴国、瑞金等地。

2018年4月8日，上犹县发布《关于依法治理不孝行为工作的公告》称：开展专项打击行动。成立由县委政法委、县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县文明办、县民政局等单位相关人员组成的工作组，对不孝人员开展“一对一”的法治宣传、教育、调解；对违反治安管理处罚的行为进行治安处罚；对构成犯罪的，依法追究刑事责任；对赡养案件优先受理、优先审判、优先执行。对赡养案件提供司法救助、法律援助。开展“百善孝为先”主题教育活动。表彰宣传一批先进典型，处置曝光一批不善待老人、不赡养老人的反面典型。设立“不孝行为”举报热线。向广大群众征集不善待老人、不孝敬父母的反面典型线索，线索经核实属实的，将进行曝光，并将对线索提供人的身份完全保密。

记者还从上犹县了解到，从4月17日不孝行为“举报热线”开通至今，陆续接到不孝行为举报电话20余起，截至目前，核实处理了12起，还有8起正在处理中。

龙南县在表彰宣传一批“身边好人”“好婆婆”“好儿媳”等先进典型的同时，也严厉处置曝光一批不善待老人、不赡养老人的反面典型。并建立不孝行为“黑名单”制度，对拒不赡养父母的，由法院纳入失信“黑名单”。

来源：中国江西网-新法制报

责任编辑：张玉