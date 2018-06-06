新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

今年已有7省调整省委统战部长 2人为中央“空降”

今年已有7省调整省委统战部长 2人为中央“空降”
2018年06月06日 10:06 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
今年已有七省份调整省委统战部部长今年已有七省份调整省委统战部部长

　　原标题：今年已有七省份调整省委统战部部长 2人为中央“空降”

　　（统计至2018年6月6日，按任职消息公布先后排序）

　　据《解放日报》6月5日消息，中共中央批准：郑钢淼同志任上海市委委员、常委。经上海市委决定，郑钢淼同志任市委统战部部长。在此之前，时任上海市委常委、统战部部长的施小琳已调任江西省委常委、宣传部部长。

　　郑钢淼，1963年5月生，陕西澄城人。曾任中央台办交流局二处调研员，中化进出口总公司战略研究室干部，中央统战部五局二处正处级干部、综合处处长、六局副局长，四川省攀枝花市委常委、副市长（挂职），中央统战部机关服务中心主任、三局副局长、局长，中央社会主义学院党组副书记、副院长等职务。

　　据记者统计，今年已有黑龙江、重庆、江苏、山西、广西、广东和上海等七省份省委统战部部长调整。他们分别是黑龙江省委常委、统战部部长杜和平，重庆市委常委、统战部部长李静，江苏省委常委、统战部部长杨岳，山西省委常委、统战部部长徐广国，广西壮族自治区党委常委、统战部部长徐绍川，广东省委常委、统战部部长曾志权和上海市委常委、统战部部长郑钢淼。

　　从年龄上来看，7人均为“60后”，最年轻的是出生于1968年7月的杨岳，今年50岁。从性别上来看，1名女性，她是重庆市委常委、统战部部长李静。

　　从任职经历来看，2人为中央“空降”干部，3人为跨省任职，2人为本省转任。广西的徐绍川和刚刚履新的郑钢淼都是中央“空降”干部，徐绍川此前担任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长，郑钢淼此前担任中央社会主义学院党组副书记、副院长。黑龙江的杜和平、重庆的李静和山西的徐广国三人为跨省任职。杜和平此前担任重庆市委常委，万州区委书记，李静此前担任四川省委常委、统战部部长，徐广国此前担任宁夏回族自治区党委常委、政法委书记。江苏的杨岳和广东的曾志权均为本省转任，他们此前都担任本省省委常委职务。

　　来源：中国共产党新闻网 

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区