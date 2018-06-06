今年已有7省调整省委统战部长 2人为中央“空降”

今年已有七省份调整省委统战部部长

原标题：今年已有七省份调整省委统战部部长 2人为中央“空降”

（统计至2018年6月6日，按任职消息公布先后排序）

据《解放日报》6月5日消息，中共中央批准：郑钢淼同志任上海市委委员、常委。经上海市委决定，郑钢淼同志任市委统战部部长。在此之前，时任上海市委常委、统战部部长的施小琳已调任江西省委常委、宣传部部长。

郑钢淼，1963年5月生，陕西澄城人。曾任中央台办交流局二处调研员，中化进出口总公司战略研究室干部，中央统战部五局二处正处级干部、综合处处长、六局副局长，四川省攀枝花市委常委、副市长（挂职），中央统战部机关服务中心主任、三局副局长、局长，中央社会主义学院党组副书记、副院长等职务。

据记者统计，今年已有黑龙江、重庆、江苏、山西、广西、广东和上海等七省份省委统战部部长调整。他们分别是黑龙江省委常委、统战部部长杜和平，重庆市委常委、统战部部长李静，江苏省委常委、统战部部长杨岳，山西省委常委、统战部部长徐广国，广西壮族自治区党委常委、统战部部长徐绍川，广东省委常委、统战部部长曾志权和上海市委常委、统战部部长郑钢淼。

从年龄上来看，7人均为“60后”，最年轻的是出生于1968年7月的杨岳，今年50岁。从性别上来看，1名女性，她是重庆市委常委、统战部部长李静。

从任职经历来看，2人为中央“空降”干部，3人为跨省任职，2人为本省转任。广西的徐绍川和刚刚履新的郑钢淼都是中央“空降”干部，徐绍川此前担任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长，郑钢淼此前担任中央社会主义学院党组副书记、副院长。黑龙江的杜和平、重庆的李静和山西的徐广国三人为跨省任职。杜和平此前担任重庆市委常委，万州区委书记，李静此前担任四川省委常委、统战部部长，徐广国此前担任宁夏回族自治区党委常委、政法委书记。江苏的杨岳和广东的曾志权均为本省转任，他们此前都担任本省省委常委职务。

来源：中国共产党新闻网

责任编辑：张义凌