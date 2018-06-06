检察日报批表面整改:得让应付检查者感受刺骨之痛

原标题：检察日报刊文批表面整改：得让应付检查者感受到“刺骨之痛”

《人民日报》5日报道，生态环境部4日集中约谈重庆石柱、广西玉林和江西宜春等3市（县）党委或政府主要负责同志，要求认真对待中央环保督察整改任务，严禁表面整改，敷衍应对，得过且过。

惹得生态环保部如此“震怒”，当然是因为上述三个地方存在“表面整改”问题。严禁“表面整改”，当然不能只有“震怒”和斥责，还得有让应付检查者能感受到“刺骨之痛”的惩戒措施。

为什么会存在“表面整改”，需要深思。应付检查，搞“表面整改”，不能简单斥之怠政或渎职。“表面整改”的原因，可能是基层干部和工作人员不把检查当回事，以为走走形式，应付一下就可以过关了；也可能是地方政府舍不得一时一地的短期利益或政绩，弄虚作假；还有可能是整改任务太艰巨，地方政府实在无法完成。尽管“表面整改”是不对的，但不分青红皂白一律严禁，可能效果并不如意。深究细查“表面整改”的深层原因，是需要加强顶层设计完善督查工作机制时应该予以考虑的。

严禁“表面整改”，必须有切实的惩戒配套机制。被约谈的地方政府，都有明显的“违规”。据《人民日报》的报道，生态环境部措辞严厉，指出广西博白县在对那林自然保护区确界时，擅自将大面积生态公益林和天然林调出保护范围，拟使该自然保护区面积削减87.7%，消极应对中央环保督察整改要求，性质恶劣。发现执法中的问题，是督查工作的前半段，发现问题后，相应的惩戒机制迅速跟上，应该是督查工作的后半段。要知道，报道披露的不是首次督查发现的问题，而是对中央环保督察交办问题整改不力。为此，有必要追问两个问题：一，为什么个别地方在被中央环保督查组首次指出问题后，敢于在“表面整改”上下功夫？二，如果还有地方在严禁“表面整改”后，继续应付，该怎么办？能回答这两个问题的，只能是配套的惩戒机制。

要把严禁“表面整改”落到实处，就需要在顶层设计上主动发力。如果只把环保督查当做环保部门一家的职责来看待，从环保部门一家的角度来设计督查工作机制，就可能面临“你说你的，我干我的”尴尬。从发现问题到督促整改，从落实惩戒措施到推动整改到位，需要有各环节环环相扣的严密系统思维。由环保部门承担实施惩戒的主体，显然不现实。要解决这个问题，就需要立足“大环保”，做好顶层设计。比如，在开展督查时，不妨引入人大监督力量，使执法检查、问题督查更有权威性和约束力。在惩戒机制设计时，引入监察部门和组织部门，在制度设计上使监察部门和组织部门成为落实惩戒措施的责任主体。

任何一项督查工作，都不能“枪里没有子弹”。中央环保督查组提出严禁“表面整改”，需要相关部门“全面武装”，落实惩戒，让挑战禁令者切实感到痛感和“失去感”。

来源：检察日报

责任编辑：张义凌