北京三中院强执1处商业楼涉419套房产 价值20多亿

原标题：北京三中院强执一处商业楼涉419套房产 价值20多亿

新京报快讯（记者刘洋）数十名执行法官、法警、200余申请执行人的安保力量出动，今天清晨，朝阳区酒仙桥的一处评估价值高达20多亿的以物抵债房产，在北京市三中院执行局的强制执行下，交接给了申请执行人。

此次执行团队的负责人、三中院执行一庭审判长宁群介绍，2015年2月10日，三中院正式受理了北京岳泰科技发展有限公司（原申请执行人中融国际信托有限公司）与北京星城置业有限公司等一案，这是一起普通的借贷案件，最后被告被判还债的本金就达13个亿，但债务仍无法给付，原告申请执行。

经查，北京星城置业有限公司只有这一处可执行涉案房产，总面积约6万余平米，对应土地面积9000平米，评估价20多个亿。因涉案标的太大，房产进行了3次流拍，最后在申请执行人的同意下决定以物抵债。虽然在执行阶段，上述房产已过户至申请执行人的名下，但因遇到一波社会闲散人员的阻拦，并未能交接成功。

因此，今日三中院将进行强制交接，为避免可能出现的突发情况给早高峰民众造成不便，法院决定清晨执行。

清晨6时许，10余名法警全副武装在三中院列队，而另一边，为保证安全交接，申请执行人自行雇佣了保安200名也赶赴现场。不到7时，执行团队到达位于酒仙桥路的涉案房产，这是停业的商业楼，一楼底商全部关闭废弃。据了解，这栋涉案楼地上四层、地下三层，涉及房产419套。执行行动从涉案楼东侧一层的玻璃门破拆开始，经过电锯切割门把手，执行人员方得以进入，每一层逐一清场，入驻保安。

“可以看出来被执行人和案外人对执行是抵触的，门上的一把锁现在多了十几把。”据负责涉案房产拍卖的执行法官介绍，该套房产层在网上进行司法拍卖，起拍价格21亿后二拍降为17亿，后三拍14个亿，但三次均因各种原因流拍，于是只能以物抵债。

由于执行预案细致，不到一个小时，被执行人的保安即进驻涉案楼盘。当事人做了笔录和交接手续，案件执结。

责任编辑：张玉