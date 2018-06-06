检察日报：科技时代应可让丢身份证考生进考场

原标题：媒体刊文：科技时代，应可让“丢了身份证的考生”顺利进考场

为更好服务高考考生，北京市西城区警方开通快速办理居民身份证绿色通道，针对考生新办或补办身份证等情况，要求各派出所加急办理，三个工作日完成制证。6月2日，西城区的石先生在派出所帮女儿领到了身份证。石先生的女儿即将参加今年高考，但在5月31日却发现身份证丢失，便赶紧到派出所联系补办，不到三天就拿到了新办的身份证（6月5日《北京青年报》）。

应该为西城区警方的人性化服务送去热烈掌声。为了帮助“丢了身份证的考生”“没有身份证的考生”，实现“凭借身份证”进入考场需求，他们加快了身份证办理和补办速度，“三天办好身份证”，这个承诺是以民为本的体现，为了实现这个承诺警方付出了很多。而且“三天办好身份证”的速度也是超前的。

每年高考期间都会有很多人性化服务。就拿“考生丢失身份证”和“考生丢失准考证”来说，这几乎成为了一种现象。我们也看到过很多感人的新闻报道。比如，去年高考，某地一位教师将“全班考生证件”弄丢了，向警方反映情况，最终通过警方找了回来，这个时候距离进入考场还有5分钟；某地一位考生第二天就要参加高考了，却发现身份证丢了，警方打破惯例连夜办公，直到晚上12点，为其成功办理了“新的身份证”……

不过，这些感人的新闻，在感动我们的时候，也留给我们更多的思考。

毋庸置疑，快速办理身份证是人性化服务。然而，这也只能为那些“最早发现身份证丢失的考生”服务。假如时间不允许，发现“身份证丢失”是头天晚上，或者是“已经到了考场”，那么“三天办好身份证”也就失去意义了。

一个科技时代，一个信息时代，让所有“丢了身份证的考生”顺顺利利进入考场，应该是可以实现的。这就需要实现高考秩序设计与科技时代对接。除了“实物的身份证”“纸质的准考证”之外，还有没有其他办法核查考生的信息？

在这个科技时代，不能总走在“传统核查模式”的老路上。是不是可以采用新的技术实现考场秩序的维护？其一，可以采集考生指纹；其二，可以采集考生头像；其三，可以实现身份证信息与考场联网。如果借用了高科技，你会发现：即使考生到了考场发现“丢了身份证”“丢了准考证”，也一样能够借助科学技术实现信息的精准辨别。

科技时代的高考，要告别“传统高考模式”。缩短补办身份证的时间，服务之快是明显的，也值得点赞，但是新的需求总在涌现，我们应该跟上时代的节奏。

来源：检察日报

责任编辑：张义凌