阿根廷经济陷泥潭急需外援 与中国一协议成救命草

原标题：经济陷泥潭阿根廷急需外援 与中国货币互换协议成救命草

阿根廷比索。图片来源：视觉中国

作者：祁月

在足球场上风风光光的阿根廷却在世界经济的舞台上无比“失意”。

面临货币贬值至历史低位、基准利率高达40%、通胀率高达两位数等种种恶性局势，阿根廷政府打算找外援、求贷款。但这显然不是一件容易的事情。

关键时刻，阿根廷想到了中国。

英国《金融时报》称，阿根廷内阁首席部长马科斯·培尼亚（Marcos Peña）透露，该国正在与中国谈判，希望借助两国央行在2015年7月达成的货币互换协议，争取让中国参与国际货币基金组织（IMF）等外国贷款机构提供的一揽子援助。

“我们有前任政府留给我们的与中国之间的互换协议，它仍然有效，我们会试图扩大其规模，”培尼亚表示。

阿根廷上月向IMF求助，不过官方始终未透露具体的规模。金融时报援引未经证实的媒体报道称，或为300亿美元。

中阿关系

中国与阿根廷之间已多次签署货币互换协议。早在2009年，两国就签署了一份3年期货币互换协议，规模为102亿美元。

2014年7月，中国国家主席习近平出访阿根廷期间，两国签署涉及文化、农业和基础设施等多个领域的19项协议，还协商了一份新的货币互换协议，规模为700亿人民币或900亿阿根廷比索，当时相当于110亿美元，协议期限3年，年息6-7%。该协议于2015年7月正式达成。去年7月，该协议获得三年展期，总规模为阿根廷央行总储蓄的21.9%。

阿根廷内阁首席部长卡皮塔尼奇在2014年称，中阿货币互换协议意味着中国为阿根廷打开了一条提供贷款的渠道，反之亦然，这有助于保证阿根廷外汇储备流动资金的稳定性。

国家主席习近平今年5月11日同阿根廷总统马克里互致信函。习近平称，愿与你一道继续引领双边关系发展，扎实推进重大项目，推动中阿全面战略伙伴关系迈上更高水平；愿提供力所能及的帮助。

阿根廷外长福列在当地时间5月20日与外交部部长王毅会谈时表示，同中国合作，一切皆有可能。希望扩大阿根廷农牧业产品对华出口， 并在能源、矿业、旅游等领域加强合作。阿方在坚定维护多边主义方面与中方有高度共识。

王毅在当地时间5月22日与马克里在布宜诺斯艾利斯总统府会见时表示，作为阿根廷的全面战略伙伴，中国愿提供力所能及的帮助，将同阿方加强在贸易、投资、核电、能源、旅游等方面合作。

针对阿根廷近期爆发的比索危机，原中国央行行长周小川上个月下旬在清华五道口全球金融论坛上表示，大家都知道有一首歌叫《Don‘t Cry For Me Argentina》（阿根廷别为我哭泣），“我们衷心希望阿根廷不会再一度‘cry’了。”

求援IMF：唤醒痛苦的记忆

对于阿根廷而言，求助于IMF是一件不同寻常的事。

很多阿根廷人将这个国家2001年的经济危机归咎于IMF。当年阿根廷爆发1000亿美元债务违约，之后他们向IMF求援，IMF随即介入该国事物，此后阿根廷爆发严重经济危机，导致数以百万计人陷入贫困。

路透社援引一些反对派政治人士和活跃人士表示，担心IMF拟定的协议会要求实施痛苦的财政紧缩举措。近期，布宜诺斯艾利斯爆发反对IMF的抗议活动。

此外，寻求IMF救助或许将令总统马克里在选举中付出高昂的政治代价。

阿根廷金融部长卡普托5月中旬称，除了IMF协议外，阿根廷还可能获得世界银行、美洲开发银行、拉美开发银行等多边金融机构的融资

来源：华尔街见闻

责任编辑：张玉