日US-2两栖飞机被指对美吸引力大:可遏制中国海军

原标题：港媒：日US-2两栖飞机对美军颇具吸引力 可遏制中国海军

日本US-2水上飞机。

香港亚洲时报网站6月3日发表了题为《新型两栖飞机可在印太帮助美国》的报道。

日本一种两栖（水上）飞机今后可能在太平洋协助美国的安全任务。但首先，在将其融入军事计划和项目之前，美国必须仔细评估这种飞机。

日本US-2两栖飞机是一种可执行远程巡逻任务的大型军机，海上起降，可执行搜救任务。作为战略用途，鉴于其海上降落能力和航程，这种飞机优于美海军陆战队垂直起飞的贝尔-波音MV-22“鱼鹰”倾转旋翼运输机。US-2极具吸引力，中国尚未部署但已首飞成功的AG600“鲲龙”似乎借鉴了US-2的许多性能。

这种飞机由出产工业机械、特种用途卡车和飞机的日本工业企业集团新明和建造。在US-2之前，新明和建造了6架US-1和14架US-1A飞机。这些飞机以较早前的PS-1为基础，但提升了性能，可实现真正的海上起降，并能使用海水执行救火任务，与别里耶夫飞机公司的别-200水上飞机或者庞巴迪公司旗下较小的CL-215水上飞机十分类似。

US-1A第一次参与救援的对象是一艘希腊船，当时是1976年。在1976年至1999年间，US-1A参与500多次救援行动，拯救了550人。把US-2算进来，日本已经在公海上执行了1000多次海上救援行动。

US-2是一种4引擎涡轮螺旋桨飞机，采用艾利逊-罗罗公司的AE-2100引擎和道蒂公司的复合材料螺旋桨，洛克希德的C-130J和意大利的C-27J战术运输机，以及现在的美国海岸警卫队都在使用同样的引擎和螺旋桨。US-2配有加压舱，“玻璃”座舱，采用电传操纵及其他先进的航空电子技术。

US-2起降速度快，而且可以在风大浪急的海面起降，因此是海上救援的理想选择。其航程接近4800公里，相比之下，MV-22的航程至多为1600公里。同时值得注意的是，MV-22无法在水上降落。

US-2还可用于运送特种部队、投放小型快艇执行突击任务，以及执行监视任务，包括反潜作战任务。

但US-2最重要的价值在于它起降无需长跑道。它可以在配有简单水泥停机坪的海港起降，从而便于加油和支援活动。太平洋的岛屿数以千计，这种性能极具吸引力，尤其是鉴于中国在中国南海和琉球群岛的活动，特别是在冲绳境内和周边区域。

美国应当对US-2一系列性能感兴趣，因为美国决策者正竭力制定战略应对日益强势的中国。

责任编辑：张玉