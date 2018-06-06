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民政部:20家互联网平台可为慈善组织提供募捐服务

民政部:20家互联网平台可为慈善组织提供募捐服务
2018年06月06日 11:00 澎湃新闻
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　　原标题：民政部：20家互联网平台可为慈善组织提供募捐信息发布服务

　　民政部网站6月6日消息，根据《中华人民共和国慈善法》、《公开募捐平台服务管理办法》有关规定，2016年以来民政部先后遴选指定两批慈善组织互联网公开募捐信息平台（简称互联网募捐信息平台），并接受了中国慈善信息平台、基金会中心网的退出申请。当前，共有20家互联网募捐平台可为慈善组织提供募捐信息发布服务，现将名录予以公告，欢迎媒体及社会各界监督。

　　来源：民政部网站

责任编辑：张玉

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