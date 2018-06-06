高考报名人数变化：西南增速最猛 城镇化潜力大

原标题：各省高考报名人数变化：西南地区增速最猛 城镇化潜力大

又是一年高考季。

数据显示，全国高考报名人数在2008年达到历史最高峰1050万人，之后的几年出现持续下降，直至2014年起开始才变得平稳。2018年全国高考报名考生人数达到975万人，比去年增加35万人，创下了近八年来的新高。

对各省份来说，尽管大多数省份今年报考人数明显回升，但是仍然低于2008年的最高峰期。不过也有部分省份近年来快速增长，超过了2008年。

表1 2000年以来全国高考报考人数

数据来源：第一财经根据公开资料整理

第一财经记者统计显示，已有25个省份公布了今年的高考报考人数。其中，河南最多，逼近了百万大关。有10个省份的人数超过了2008年的巅峰期，增长最快的省份主要集中在西南地区的贵州、云南、广西等地，这一区域也是中国城镇化率较低、教育发展相对落后的区域，未来随着教育的提升，这一区域也将成为城镇化潜力较大的区域。

河南逼近百万

作为户籍人口第一大省，今年河南省普通高校招生考试报名总人数98.38万人，较去年增加11.8万人，创历史新高。

按照我国的招生体制，当前的高招是以省份为单位进行，因此对广大学子来说，上大学的几率取决于本省考生的数量以及录取的名额。由于各大高校有相当一部分招生名额面向所在省份，因此，如果一个省的好大学多，考生又少，那么录取率自然就高。

河南考生最多，但河南的211大学仅有郑州大学一所，优质高等教育资源缺乏。河南考生要想考上好大学，难度可想而知。

河南大学中原发展研究院院长耿明斋对第一财经分析，河南是科教创新基础相对薄弱的省份，不仅跟北京上海不能比，在中西部地区，比湖南、湖北、安徽、四川、重庆、陕西等都有较大的差距。

在这种情况下，河南需要通过加快打造一些科创平台，推动科教资源在河南布局集聚。另一方面，也需要高校招生计划更多地向河南这样的人口大省倾斜。

在河南之后，第一经济大省广东的高考报考人数达到了75.8万。与河南相似，广东高考人数多，但高考录取率尤其是一本的录取率一直不高，高等教育发展相对滞后。

表2 25个省份今年高考报考人数（单位；万人）

数据来源：第一财经根据公开资料统计

教育专家、中山大学教育现代化研究中心主任冯增俊此前对第一财经分析，广东原有的高教基础就比较薄弱。另一方面，改革开放广东经济崛起之后，并没有利用雄厚的经济实力发展好高校和学科，原有的学校没有做强，新的学校也没有建设发展起来。

现在广东对教育越来越重视，不过，要完全改变高教落后的面貌，至少还需要十几年的时间。

西南地区迅猛增长

在10个报考人数超越10年前高峰期的省份中，除了河南和广东外，其他省份中，西南地区最为集中，包括贵州、云南、广西、四川、重庆在内的西南省份，均在其中。

从增速上看，西南的增势更为明显。这其中，贵州从2008年的24.24万增长到2018年的44.1万，十年间增加了近20万，增长了81.9%，云南增长了36.1%，重庆和广西增速也都超过了30%，四川增长了近两成。

表3 部分省份10年高考人数增减（单位：万人）

数据来源：第一财经根据公开材料整理制作

为何西南地区的高考人数逆势大幅增长？贵州省社科院研究员苟以勇对第一财经分析，经济发达的地区工业化和城镇化都比较早，独生子女的比例更高，人口出生率的拐点来得更早，加上教育水平高，发展到一定程度后，高考人数的挂点也到来得比较早。

相比之下，西南地区尤其是云贵等地工业化、城镇化比较落后，人口出生率比较高，人口拐点来得晚。再加上教育发展比较滞后，大学也比较少，因此高考人数的拐点也会来得比较晚。

尤其是，从教育发展的进度来看，西南地区相比华东、华北存在着一定的滞后效应。京沪、江浙、湖北等地早已实现“普九”，多年前这些地方高中学生就已达到峰值，这些年由于学龄生源减少，高考人数随之下降。相比之下，西部地区尤其是大西南地区的山区比较多，教育发展最为滞后，“普九”工作完成得比较晚，随着高中升学率的提高，参加高考的人数逐渐增加。

表4 25个省份10年来高考人数增长率（历年高考人数单位：万人）

数据来源：第一财经根据公开资料整理

不过，这种滞后性也意味着未来这些地方的城镇化仍具有较大的潜力。西南地区山多地少，人口较多，城镇化率较低，未来随着大学教育的普及，大学生毕业后留在城市的比例将占据绝大部分，因此，这一区域的经济发展和城镇化水平的步伐将明显加快。“未来，西南地区的城镇化潜力非常大。”苟以勇说。

在西南快速增长的同时，高考人数相比十年前下降的省份主要集中在华东、华北、东北、华中以及陕西等地。福建、北京、江苏、湖北、吉林、陕西等地相比十年前高考人数下降了20%以上。而他一些尚未公布2018年高考人数的省份，参照2017年的高考人数，除了青海之外，大多数比10年前也明显减少。减少较多的省份，主要与当地教育发展水平较高，高中普及更早，适龄考生人数的峰值也出现得比较早，因此这几年下降也比较明显。

责任编辑：张玉