脱党后良心话连发 吕秀莲：台湾或亡在民进党手里

原标题：脱党后良心话连发 吕秀莲：台湾可能亡在民进党手里

中国台湾网6月6日讯 据台湾“东森新闻云”报道，前台湾地区副领导人吕秀莲争取民进党台北市长参选提名失败后，透过助理发表“对于一个失去党德和党魂的政党，与其痛苦留下来，不如归去。道不同，不相为谋！Bye Bye！民进党！”的声明，被各界视作“退党”宣告。吕秀莲5日更直接表示，“如果历史记载台湾是亡在民进党手里，那民进党公职人员要不要负起责任，切腹自杀？”

吕秀莲表示，她是“脱党”而非“退党”，今后要做个脱离党派束缚的自由人，无需再忍耐，可以讲出忍耐已久的良心话，开始做良心事。她说，从蔡英文担任党主席至今，多的是见面机会，何必在大家的压力下才说要见面？她甚至怀疑蔡英文可能根本不认识自己，毕竟“李登辉（蔡英文）也没去看过，陈水扁（蔡英文）也没去看过，她（吕秀莲）又算什么？”

吕秀莲回忆自己首次萌生“迟早要跟这个党说再见”的时间点，是2012年蔡英文甫接任党主席，就无视党员代表大会上基层声浪反对，以全民调取代党员初选投票机制开始。她表示，党员为支持民进党倾尽财力物力，现在连党员初选的权利都被剥夺，操作手法更让她深感党魂已失。

吕秀莲强调，民进党之所以能获得党员认同，是民主先烈坐黑牢，冒着身家性命不保的危险开疆辟土换来的成果，现在任职于中央党部的年轻人对血泪交织的党史都不了解，她强调“你们可以年轻，但不能践踏历史”。其次，蔡英文当选台湾地区领导人后竟多起用“老蓝男”（意指蔡英文所用之人都有‘年龄老’、‘蓝营背景’、‘男士居多’的特征，他们都是与李登辉有一定关联，或者支持李登辉理念的人）出任要职，对党内过去服务过的政务官一概不理，“所以是谁在分裂民进党？”

吕秀莲说，自己还是不愿意伤害民进党，但是综观整个过程，党并没有用正当手段对待她。她表示，“第一时间征召姚文智不就没事了”，所谓协调会也整个变质，连基本的诚信原则都没有，骗来骗去，像是在敷衍，在应付她；未来会持续发布政见，让台北市民知道到底是谁在耽误台北市的发展前途，至于会不会登记参选，虽不排除任何可能，但也不会强求。（中国台湾网 娟子）

来源：中国台湾网

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