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外交部：暂勿前往叙利亚伊拉克以及巴以加沙地区

外交部：暂勿前往叙利亚伊拉克以及巴以加沙地区
2018年06月06日 11:31 新京报作者：王真真
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　　原标题：外交部领事司提醒中国公民暂勿前往中东部分高风险国家和地区

　　新京报快讯 （记者王真真）近期，中东局势复杂敏感。外交部和中国驻叙利亚、黎巴嫩、伊拉克、以色列使馆及驻巴勒斯坦办事处先后曾发布多条安全提醒。

　　鉴于当前安全形势，6月6日，外交部领事司发布安全提示，提醒中国公民近期暂勿前往叙利亚、伊拉克、巴勒斯坦加沙地带、以色列与加沙边境及附近地区，谨慎前往黎巴嫩同以色列、黎巴嫩同叙利亚接壤的边境地区及巴勒斯坦约旦河西岸地区。

　　此外，外交部和相关使领馆也将继续跟踪形势发展，及时调整安全提醒的范围、级别和有效期，请中国公民密切关注。

责任编辑：张义凌

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