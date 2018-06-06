北京市长副市长最新分工明确

原标题：重磅！北京市长、副市长明确最新分工

今天，北京知道（xjb-jingshier）带来一则重磅消息。

知道君今天上午发现，首都之窗网站“市政府领导”栏目更新，副市长殷勇、杨斌、王红的分工明确。

其中殷勇负责商务、工商行政管理、食品药品监督管理、金融、侨务、信访和服务业扩大开放综合试点方面工作；杨斌负责环保、交通、北京新机场建设方面工作；王红负责2019年中国北京世界园艺博览会筹办工作，负责统筹改革优化营商环境工作。至此，北京市政府11名领导（一正九副一秘书长）分工均已明确。

根据首都之窗，北京市上一次公布市政府领导分工是在去年5月。当时，随着新任命不久的副市长阴和俊和卢彦分工的明确，北京市政府10位（一正八副一秘书长）领导的分工在首都之窗上公布。在随后的一年多时间里，北京市政府领导班子成员陆续调整，杨斌、殷勇、王红相继被任命为副市长。

去年12月，在北京市第十四届人大常委会四十二次会议上，杨斌被任命为北京市副市长。今年1月19日，北京市第十四届人大常委会第四十四次会议决定任命殷勇为北京市副市长。1月底，在市十五届人大一次会议上，王红当选北京市副市长。根据首都之窗新公布的市政府领导分工，副市长殷勇负责商务、工商行政管理、食品药品监督管理、金融、侨务、信访和服务业扩大开放综合试点方面工作；分管北京市商务委员会（北京市人民政府口岸办公室），北京市工商行政管理局、北京市食品药品监督管理局、北京市金融工作局、北京市人民政府侨务办公室、中共北京市委北京市人民政府信访办公室，北京市粮食局，北京市人民政府参事室（北京市文史研究馆），北京市投资促进局；联系市贸促会、市私营个体经济协会、北京海关、北京出入境检验检疫局。副市长杨斌负责环保、交通、北京新机场建设方面工作；分管北京市环保局、北京市交通委，北京市民防局，北京市人民政府天安门地区管理委员会、北京西站地区管理委员会；联系市邮政局、中国铁路北京局集团有限公司。副市长王红负责2019年中国北京世界园艺博览会筹办工作，负责统筹改革优化营商环境工作。除了担任北京市副市长，王红现任十三届全国政协常委，民革中央专职副主席、北京市委主委。

北京市长、副市长分工

陈吉宁

市长

工作分工

领导市政府全面工作，负责规划、审计、机构编制方面工作。

张工

常务副市长

工作分工

负责市政府常务工作，负责发展改革、财政、外事（港澳）、税务、统计和法制方面工作，协助负责审计方面工作。

分管北京市人民政府办公厅，北京市发展和改革委员会、北京市财政局、北京市审计局、北京市人民政府外事办公室（北京市人民政府港澳事务办公室），北京市地方税务局、北京市统计局、北京市人民政府法制办公室、北京市人民政府研究室。

联系市人大常委会、市政协、市编办、市对外友协、市国税局、人民银行营业管理部、北京银监局、北京证监局、北京保监局、国家统计局北京调查总队、财政部北京专员办、国家税务总局驻北京特派员办事处。

阴和俊

副市长

工作分工

负责科技、经济和信息化、国有资产监督管理、质量技术监督、知识产权方面工作。

分管北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化委员会（北京市国防科学技术工业办公室），北京市人民政府国有资产监督管理委员会，北京市质量技术监督局、北京市知识产权局，中关村科技园区管理委员会、北京经济技术开发区管理委员会。

联系市科协、市通信管理局。

张建东

副市长

工作分工

负责体育和2022年北京冬奥会筹办方面工作。分管北京市体育局，北京奥运城市发展促进中心。

隋振江

副市长

工作分工

负责住房和城乡建设、城市管理、轨道交通等重大项目建设方面工作，协助负责规划方面工作。

分管北京市规划和国土资源管理委员会（首都规划建设委员会办公室）、北京市住房和城乡建设委员会（北京市人民政府住房制度改革办公室）、北京市城市管理委员会，北京市城市管理综合行政执法局，北京市地质矿产勘查开发局、北京住房公积金管理中心，北京市重大项目建设指挥部办公室。

联系市地震局、华北电网公司、北京市电力公司。

王宁

副市长

工作分工

负责教育、民族宗教、民政、旅游、文化、社会建设、安全生产、文物和精神文明建设方面工作。

分管北京市教育委员会、北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）、北京市民政局、北京市旅游发展委员会、北京市文化局，北京市社会建设工作办公室、北京市安全生产监督管理局、北京市国有文化资产监督管理办公室、北京市新闻出版广电局（北京市版权局）、北京市文物局，北京市人民政府新闻办公室，北京市文化市场行政执法总队（北京市“扫黄打非”办公室），北京市地方志编纂委员会办公室。

联系北京卫戍区、市台办、市总工会、团市委、市妇联、市残联。

殷勇

副市长

工作分工

负责商务、工商行政管理、食品药品监督管理、金融、侨务、信访和服务业扩大开放综合试点方面工作。

分管北京市商务委员会（北京市人民政府口岸办公室），北京市工商行政管理局、北京市食品药品监督管理局、北京市金融工作局、北京市人民政府侨务办公室、中共北京市委北京市人民政府信访办公室，北京市粮食局，北京市人民政府参事室（北京市文史研究馆），北京市投资促进局。

联系市贸促会、市私营个体经济协会、北京海关、北京出入境检验检疫局。

卢彦

副市长

工作分工

负责人力资源和社会保障、卫生计生、农村农业、水务、园林绿化、南水北调方面工作。

分管北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会、北京市农村工作委员会、北京市水务局，北京市园林绿化局（首都绿化委员会办公室），北京市南水北调工程建设委员会办公室，北京市农业局、北京市中医管理局、北京市医院管理局，北京市公园管理中心。

联系市气象局、市红十字会。

杨斌

副市长

工作分工

负责环保、交通、北京新机场建设方面工作。

分管北京市环保局、北京市交通委，北京市民防局，北京市人民政府天安门地区管理委员会、北京西站地区管理委员会。

联系市邮政局、中国铁路北京局集团有限公司。

王红

副市长

工作分工

负责2019年中国北京世界园艺博览会筹办工作，负责统筹改革优化营商环境工作。

靳伟

秘书长

工作分工

负责处理市政府日常工作，负责北京市人民政府办公厅工作。

分管北京市人民政府驻外省市办事处，负责与中央部门的协调工作。

联系市委秘书长、市人大常委会秘书长、市政协秘书长，市委市直属机关工作委员会、北京市人民政府研究室、北京市档案局、北京市保密局。

记者 沙雪良

责任编辑：张玉