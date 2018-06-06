南昌工程学院涉组织学生考“假证” 幕后密谈曝光

原标题：南昌工程学院涉嫌组织学生考“假证” 省教育厅纪检介入调查

近日，南昌工程学院等多所高校的在校大学生反映，他们通过学校组织考试考取的国家二级裁判员证书与其它体育专业学生考取的国家二级裁判员证不一样，记者经过多方深入查，发现学生反应的这些“异样”证书是假证。而发证单位“江西省学生体育协会”，并没有国家二级裁判员证的制证、发证资质。学校组织的考证报名，到头来发的是假证！究竟其中有哪些猫腻？

反映 南昌工程学院学生怀疑所办二级裁判员证是假的

“我们办了一个篮球的裁判员证，但是不知道是真还是假。”近日，南昌工程学院在校学生刘宇（化名）向我们爆料称，自己平常热爱篮球，也经常参加校内外的各类篮球比赛和活动。2017年下半年，学院大学生体育协会多次在校内宣传国家二级裁判员证的报考信息并组织学生报名，于是他也报了个名最终拿到了证。可是刘宇最近却发现，自己所拿的国家二级裁判员证与江西师范大学体育专业学生所考取的国家二级裁判员证不一样，在江西省篮球协会的官网上也查不到自己的裁判员证登记信息。

记者注意到，刘宇提供的证件封面为蓝色，上面印有“中华人民共和国二级裁判员证书”“国家体育总局”字样和国徽，内二页的证件照钢印和内三页的发证单位印章均为“江西省学生体育协会”，发证时间为2017年11月18日。刘宇说，他的高中同学在江西师大体育学院就读，同学所取得的国家二级篮球裁判员证则是三级合一证，封面上印着“中国篮球协会”“篮球裁判员等级证书”，证件照钢印和发证单位为“江西省篮球协会”。

刘宇告诉记者，当时他交了80元报名，经过两次简短的培训后，便在学校内的一个大教室里参加了笔试，当时一同参加国家二级裁判员证考试的超过100人，一个月后，南昌工程学院大学生体育协会就通知他去领取证件。

求证 省篮协证实：省学生体协发的二级裁判员证为假

随后，记者带着刘同学办的二级裁判员证找到了江西省体育局。对此，江西省篮球协会秘书长戴亚利当场表示该裁判员证不符合国家体育总局相关规定，应视为假证。

“按照2015年9月23日国家体育总局发布的《体育竞赛裁判员管理办法》，从2016年1月1日起江西省内篮球项目的国家二级裁判员证应该由省篮协以及我们授权的9个地市级篮球协会颁发管理，并启用新版裁判员证，但我们从来没有授权给江西省学生体育协会代理并发放二级裁判员证。”

戴亚利告诉记者，近期省篮协还接到了多起关于江西省学生体育协会套印、制发二级裁判员证的举报。他们也注意到江西省学生体育协会所发二级裁判员证的外观和我省已停用的旧版证件相似，但是省学生体育协会还多发了一种绿色封面的裁判员证。

戴亚利介绍，收到举报后他们及时征询中国篮协、中国大学生体育协会和江西省体育局竞技体育处，得到的答复是上述三单位都没有授予江西省学生体育协会颁发篮球项目二级裁判员证书的资质。因此，戴亚利认为江西省学生体育协会印发国家二级裁判员证的行为疑涉嫌违法制假、颁假。

说法 南昌工程学院：当面说不太清楚，私下商量推脱责任

5月30日上午，记者找到南昌工程学院体育教学部主任贺权了解情况，他表示自己也担任了江西省学生体育协会常务理事，但是对协会不具备国家二级裁判员证制证、发证资质一事并不知情。

“我们以为省学生体育协会可以发证，所以就由学院大学生体育协会组织大家报考，但这都是学生们自己做的事，我们不太清楚。”贺权表示，南昌工程学院大学生体育协会由学生组建，平时各种事务都是在校大学生分工在做，至于他们具体怎么操作报考国家二级裁判员证，自己并不清楚。记者问及能否联系上该学院大学生体育协会相关负责人，贺权表示学生流动性很大，暂时联系不上，也未提供联系方式。

随后，该学院体育老师乔海也来到办公室，向记者解释，他也不知道学生考取的国家二级裁判员证涉假。

就在记者暂时离开贺权办公室后，贺权立即与乔海协商。

“（乔海）：现在学生这个问题我们就是推脱，不要说钱是从我这边走的，反正我也没有备案，只能是‘伪中伪’，咱们人数少，没必要备案。”

“（贺权）：这个东西是经不起推敲的，你要想想，你交了几年钱，体协说其他学校都登记了，你这个没登记，我们要再想想怎么说是合理的。”

记者随后再次电话联系贺权询问情况，却没有得到正面回应。

当天下午，记者向江西省学生体育协会代理秘书长许智毅了解情况。许智毅说：“办国家二级裁判员证延续了原来全国大学生体育协会的规定，我们一直都在办。2016年国家篮协发了通知要求停办，但是我们一直没有接到通知。”

然而，记者发现在江西省学生体育协会官网2016年11月21日发布的一篇《关于2017年度江西省大中专院校篮球裁判员注册的通知》里，文中最后两条的内容就是“（五）按中国篮协规定，注册裁判员每两年测试一次，测试时间另行通知，不合格者则不予安排工作并不能更换新证（注：原证封面为国家体育总局，新版证书为中国篮球协会）。（六）新版篮球裁判员证书于2017年1月1日启用，旧版证书即日作废。”

明明已经接到了通知，还在官网上公布了相关通知要求，为何要说没有接到通知呢？记者再次电话联系省学生体协代理秘书长许智毅，他表示2016年自己还没有到省学生体协任职，并不清楚之前的状况。

调查 涉事协会曾办理多种裁判员证 称只收20-30元工本费

在调查中还有多所高校学生反映，近几年他们通过这个名为“江西省学生体育协会”的组织获得的二级裁判员证，涉及篮球、足球、羽毛球、武术等多个体育项目，考证费用从80至220元不等。

记者还注意到，在新浪微博上还有多位微博用户申请微博认证，认证信息为“江西省学生体育协会国家二级裁判员”、“江西省学生体育协会网球裁判员”、“江西省学生体育协会足球二级裁判员”等。

走访中，有多名学生在得知官网上查不到自己的裁判员证登记信息后，十分气愤。他们纷纷表示，江西省学生体育协会名气很大，平时也经常在学校组织各种比赛，却没想到会明目张胆地欺骗学生，发假证。

省学生体协代理秘书长许智毅告诉记者，据他所知，从2015年至今通过江西省学生体育协会发出的二级裁判员证共有1000多本，发这些证书协会只收了20至30元的工本费，同时坦言工本费的收取没有通过物价部门的审批，至于各高校是怎么组织开展培训、考试并收费的，他完全不知情。

进展 省学生体协已叫停办证 纪检部门已介入调查

我国《刑法》第280条第1款规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑。

“不知情违法并不代表没有法律责任。”对此，江西洪城律师事务所李竹青律师认为，江西省学生体育协会在没有获得授权的情况下制发国家二级裁判员证书，涉嫌违法，应承担相应的刑事责任和对应的行政处罚。

记者从江西省民政厅了解到，江西省体育协会是一家已登记备案的社会组织，其业务主管单位为江西省教育厅。

“我们确实办了好几个项目的裁判员证，不过目前我们已经通知了各高校，立即暂停办证业务，那些已经办了还没发下去的证，就不要再发了。”许智毅介绍，针对大家质疑省学生体协违规发证的情况，协会已向上级部门江西省教育厅体育卫生与艺术处汇报。

近日，记者向江西省教育厅体卫艺处反映情况，该处工作人员暂未明确回应，目前省纪委驻省教育厅纪检组已介入调查此事。

来源：南昌晚报

责任编辑：张玉