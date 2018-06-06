新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

浙江省政府调整部分副省长分工:冯飞分管省安监局

浙江省政府调整部分副省长分工:冯飞分管省安监局
2018年06月06日 13:29 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：浙江省政府调整部分副省长分工：冯飞增加分管省安监局

　　浙江省人民政府关于调整部分副省长分工的通知

　　各市、县（市、区）人民政府，省政府直属各单位：

　　根据工作需要，经研究，现将部分副省长的分工作如下调整：

　　冯飞常务副省长增加负责安全生产工作，增加分管省安监局。

　　王文序副省长增加负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管工作，增加分管省工商局、省质监局、省食品药品监管局（省食安办）。

　　彭佳学副省长增加负责环境保护、住房和城乡建设、人民防空工作，增加分管省环保厅、省建设厅、省人防办（省民防局）。

　　陈伟俊副省长不作分工。

　　涉及其他副省长的分工作相应调整，不另行发文。

　　副省长对分管范围内的安全生产工作负领导责任。

　　浙江省人民政府

　　2018年5月23日

　　来源：浙江省政府官网

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区