浙江省政府调整部分副省长分工:冯飞分管省安监局

原标题：浙江省政府调整部分副省长分工：冯飞增加分管省安监局
浙江省人民政府关于调整部分副省长分工的通知
各市、县（市、区）人民政府，省政府直属各单位：
根据工作需要，经研究，现将部分副省长的分工作如下调整：
冯飞常务副省长增加负责安全生产工作，增加分管省安监局。
王文序副省长增加负责工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管工作，增加分管省工商局、省质监局、省食品药品监管局（省食安办）。
彭佳学副省长增加负责环境保护、住房和城乡建设、人民防空工作，增加分管省环保厅、省建设厅、省人防办（省民防局）。
陈伟俊副省长不作分工。
涉及其他副省长的分工作相应调整，不另行发文。
副省长对分管范围内的安全生产工作负领导责任。
浙江省人民政府
2018年5月23日
来源：浙江省政府官网
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国派了一位将军去朝鲜(图)
- 【 军事 】 美国今年曾考虑派航母通过台湾海峡
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 快手成A站救命稻草：估值不及B站零头
- 【 教育 】 2018高招动态：部分地区录取率突破90...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有