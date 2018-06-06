安徽泗县：“父母居危房”的子女逾期不改将受罚

原标题：安徽泗县发布最后通牒：“父母居危房”的子女逾期不改将受罚

子女住楼房，父母居危房。类似这样不尽赡养义务，甚至歧视、遗弃老人的现象，如今在泗县被亮起了“红灯”。安徽宿州市泗县六部门近日出台了一份“最后通牒”，限定存在上述现象的子女必须在6月20日前主动将父母接入家中共同生活。确因老人旧房难舍的，子女应确保房屋安全整洁。违者将视情节轻重追究相关责任。

据了解，这份《关于敦促限期将被赡养人接入安全住房共同生活的通告》，是由泗县人民法院、检察院、公安局、司法局、文明办、妇联六部门联合发布的。“我们在开展全县脱贫攻坚、十星级文明户创评中，发现少数乡村、社区存在子女住在宽敞明亮的房子里，而让自己的父母住在危旧房中，老人生活起居无人照料的现象。”泗县相关人士告诉记者，经过县里的调查研究，决定对类似这种“子女住楼房，父母居危房”的不赡养老人、歧视遗弃老人的行为进行严厉打击。

按照《通告》要求，子女等赡养义务人须在6月20日前主动将父母接入其住房共同生活，并尊重父母的生活习惯，处理好家庭成员关系，确保老人住得安稳、生活舒心；确因老人故土难离，旧房难舍，子女务必保证原住房安全、衣食无忧、住处环境干净卫生、基本生活用品齐全。否则，政法机关将视情节轻重依法予以追究赡养义务人的相关法律责任，对赡养义务人进行相应处罚，责令其履行赡养扶助义务。

泗县居民刘先生告诉新安晚报、安徽网、大皖客户端记者，不赡养老人的现象确实存在，这么多部门一起联手，对那些不孝顺的子女是一种震慑。

“这是一项具有创新性和务实性的举措，六个部门联合发文，对子女赡养老人的事情作出具体规范，从制度和法规上保障老年人的权益，对弘扬中华民族传统的尊老敬老、赡养父母的行为作出可操作性的规定，具有重要的意义。”安徽师范大学教授胡庆十说，期盼能把这一好的举措落到实处，把好事做好。

来源：新安晚报、安徽网、大皖客户端

责任编辑：张玉