台湾单月跳电超11次 蔡当局却还要“贱卖”核四

原标题：“不缺电”的台湾单月跳电竟超11次 蔡当局却还要“贱卖”核四

台湾包袱铺，夏天停电太残酷！我是离开空调就会立刻“化”了的大侃子~要说帝都这两天绝对是开了挂了，都说“空调wifi西瓜”是夏天三宝，要侃爷说，我只要“空调”这一宝就够了！

被热浪洗礼的当然不止大北京，还有对岸的小伙伴，不过比起他们，咱们真是太幸福了，毕竟咱没有在吹着空调吃着西瓜的时候，三五不时的就碰上停电或跳电这种丧事儿……

今年的5月被台湾民众称为“史上最热”，随着用电量的狂飙，许多民众开始担心会不会缺电的事儿，毕竟类似去年“815大停电”的经历真是太刺激了，谁也不想再“享受”一次~而台当局的态度呢依旧如故，从“行政院”到“经济部”再到台电高层，皆拍胸脯保证不会缺电，但事实却是——

从4月起，包括花莲、高雄、苗栗、双北（台北和新北）等地皆频发跳电和停电事故，其中苗栗通霄电厂30日发生的输电线路跳脱故障，致使苗栗及台中约7万多户停电；而北市信义区隔天下午再连传两起跳电事故。有台媒统计，过去一个月内，光是双北地区就跳电了11次！

万万没想到啊，这种多发生在侃爷小时候的“事故”，如今竟会频频在自诩“发达”的宝岛人民生活中上演。

但特别逗的是，面对全台跳电事件频发的窘况，先是蔡办发言人徐国勇坚决不承认电力吃紧，还指双北会跳电是“因为设备的问题”。

而台“经济部长”沈荣津4日时竟还强调：“跳电”不等于“缺电”！还信心喊话说，本周备转率仍有4%到5%，相当于还有1台大的核能机组加上1台火力机组的余裕，供电足够。就连面对国民党民代王育敏质询时，他也表示，跳电很正常，台湾往年的5月也都会总发生这样的事儿。

不过可惜的是“沈大部长”的说辞被王育敏用数据狠狠的打了脸……

当然，对台当局种种说辞不买账的还有网友，“备用发电量够还怎么可能跳电？”、“现在不缺电，但会一直跳电，有分别吗？对百姓而言都是没电”。

台湾的电力系统出现了问题，供电大户台电自然难逃干系！

面对外界指责，台电负责人先推说或是“馈线老化”造成，又说可能是“系统性问题”；“行政院长”赖清德也表态，若是台电有疏失那就要负责，不排除惩罚。

但网友还是不领情，“又在说干话”；有人直言，对于可能发生停/跳机原因，没有预防性措施或任何作为，放任隐藏停/跳电危机，还好意思归究设备老旧及天气炎热这类干话，信义区及台北101是属于台北市较晚开发的地方，“你们相信因为设备老旧造成停电？大家都心知肚明别再骗了”；更有人说“现在台湾每天都像在抽生死签，看谁倒霉轮到谁限电……哦，台电说这是跳电”。

不过没多久这跳电的真相就出来了——台电因电力吃紧而“降压供电”！

啥意思？知识点：台湾的额定供电电压规定，电压必须维持在110伏特的标准，但可以有增减3%的安全裕度（范围），意即电压在106.7至113.3伏特的范围内都是安全的。但据台媒报道，在台电提供给台当局有关部门的数据中显示，近日曾有一次降压至108伏特！说白了，就是电压跌破了106.7伏特的安全裕度，所以导致了跳电。

台湾清华大学工程与系统科学系教授叶宗洸对此表示，电压订有安全裕度，主要是供电时电压会上下震荡，这是自然情况，但台电竟在用电量吃紧时人为降压，这一不小心就会引发馈线跳脱进而跳电。叶宗洸同时指出，台电内部也知道这个问题，因此都在小区域内实施降压，不敢在全电网进行，所以最近的跳电都是小区域的。

既然已经真相了，台电势必又逃不过新一波的口诛笔伐了。不过，有人觉得，其实台电也很冤啊……

明明就是民进党的能源政策有问题，结果出了事又让台电来“背锅”！

而要说蔡当局对台电最狠的还不止于此！

跳电频发也让岛内被封存的核四该不该重启又再度成为热议话题，但据最新进展，核四燃料棒按既定时程，确定将在7月分批运回美国。核四前厂长王伯辉对此表示，核四燃料棒未经拆封又退回属“绝无仅有的世界首例”，且外送拆解费用要高达80亿（新台币，下同）！

要知道，核四燃料棒的外送本就是蔡英文当局的“政治决策”，但出面得罪人、被骂的却是台电，政治评论员唐慧琳直言，这是因为民进党不想负“行政责任”，更痛批其“不要脸”！

明明就是缺电，明明核能发电是对台湾现阶段最好的选择，为什么民进党当局却还执意贱卖能带来更大发电量的燃料棒呢？真相就是：为了2025“非核家园”而让台电死心，也让“台湾人不要想有核四”！

赖岳谦对此直言，不管是赖清德还是蔡英文，他们不想做“理性的决策”，只想选“意识形态治台的方法”。

古语有云“多行不义必自毙”，当“不会缺电”的承诺已然跳票时，当蔡当局罔顾民生民意一意孤行时，诚如民代表示，反正年底选举到了，人民会教训它！

责任编辑：张义凌