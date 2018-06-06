因为这事 北京今夜将有高限处罚

原标题：今夜，北京将有高限处罚！

来源：长安街知事

为给广大考生营造一个安静、和谐的应试环境，日前，北京城管执法部门启动“静心2018”中高考服务保障工作。中高考保障期间，城管执法部门将会同相关部门全力开展“净化考点周边环境”专项行动，重点查处夜间施工扰民、露天烧烤、消夏夜市、无照销售作弊器材等违法行为。

日前，北京市城管执法局组织开展城管开放日活动，邀请考生家长、施工企业代表、城管监督员参观城管物联指挥调度平台，了解城管执法部门开展中高考服务保障的情况。开放日活动后，市城管执法局联合市住建委、市教育考试院等部门，对施工工地夜间施工扰民情况开展联合督导检查。

执法人员首先来到了西三环北路的中国画院改扩建工程、大柳树路的中国铁道研究院工程两处施工工地。在检查中发现工程虽然已经停工，但工地内依然有很强的照明灯光，执法人员现场要求工地除保留必要的照明外，尽量关闭灯光，避免影响考生及周围居民休息。工地负责人介绍称：“我们已经接到通知，中高考期间不让夜间施工，今天我们很早就已经停工了，为的就是给学生们创造一个良好的休息环境，我们一定按照中高考期间的施工要求，做好工地的管理工作。”

在检查过程中，北京市城管执法局指挥中心通知，刚刚接到考生家长举报地铁16号线苏州街站工程有施工扰民行为。执法人员立即赶到了位于海淀南路和苏州街交叉路口西北角的施工现场，这时已经是夜间23时10分，执法人员一下车就发现工地门口停了两辆准备运输渣土的车辆，另外有一辆渣土车已经开到了工地里，有挖掘机正在把挖出来的土方运到车上，挖掘机和渣土车持续不断发出“隆隆”的噪音，而紧邻工地的东侧和北侧不到100米的地方就有几栋居民楼。

执法人员告诉记者：“根据现场情况来看，该工地正在使用大型机械进行施工作业，这是夜间施工需要批准的范畴，经过检查，施工方为中铁十四局集团有限公司，该公司现场不能出示夜间施工许可证，所以我们现在责令它立即停工，并将依法对其进行立案查处。”

据统计，5月31日至6月3日，96310城管热线共受理夜间施工扰民类举报1250件，同比去年下降17.4%，均已第一时间安排执法力量进行处置。

据市城管执法局执法总队副总队长汪军鹏介绍，6月1日至26日期间，城管执法部门将采取主动巡查、错时上岗、定点盯守等方式，科学部署执法力量，增加夜间执法勤务，每日22时前主动对辖区在建工地进行巡查，提前制止夜间施工扰民行为，加强工地噪声监控和指挥调度，及时发现、查处未经批准进行夜间施工等违法行为。结合正在开展的露天烧烤及消夏露天餐饮经营场所专项治理整顿工作，城管执法部门将对影响考生学习生活的露天烧烤、非法消夏露天餐饮经营场所等突出环境秩序类问题加大整治力度，净化校园周边及考生备考环境。

5月30日，市城管执法局召集在京大型建筑施工企业，针对中考高保障工作开展集中宣传告诫，发放致施工企业一封信，要求各施工单位加强企业内部管理，合理安排工期，规范施工作业行为，积极配合相关职能部门开展减噪、降噪工作。

据了解，考试当日，城管执法部门将集中投入执法力量，全力以赴保证考生复习和考试的外部环境，进一步加强勤务报备，在各考点及考点周边施工工地部署队员实名制盯守，保证考点周边环境秩序良好及考点500米范围内的施工工地无产生噪声的施工作业。

同时，6月5日至7日，6月22日至25日，每晚8时至次日3时，城管执法部门将倾斜执法力量，加强夜间备勤，增加执法巡查频次，对影响考生的夜间施工扰民施工工地、非法消夏夜市等进行现场盯守或轮值，对发现的违法行为要高限处罚。此外，市城管执法局将联合住建、环保、教育、渣土管理等部门，在全市范围内统一组织夜间施工集中检查，并对各区中高考服务保障工作落实情况进行抽查。

日前，各级城管执法机关已联合辖区住建、环保和教育等管理部门，共同召集在施企业的负责人召开宣传告诫会，宣讲相关法律法规，提高企业的大局意识和责任意识。对近期未经批准擅自进行夜间施工的企业进行集中告诫，由施工企业签定自律承诺书，向社会公开承诺中高考期间坚决杜绝夜间施工扰民违法行为，主动采取有效措施减少工地噪音污染。

同时，对辖区内的施工工地进行拉网式排查，重点排查未制定施工现场噪声污染防治管理制度并公告、未把产生噪声的设备（设施）布置在远离居住区的一侧、进行夜间施工作业未公告相关内容等违法行为，并责令整改。城管执法人员向施工企业发放了《致首都建设施工从业单位的一封信》，督促其张贴于工地出入口明显位置，向社会公示，明确中高考期间严禁夜间施工等相关要求。

另外，6月7日、8日，城管执法部门和城市管理志愿者将在全市90余个高考考点周边设立“高考爱心服务站”，城管队员和志愿者们将在点位为考生和家长提供饮水、休息等服务。

在此，城管执法部门提醒广大施工单位严格遵守相关规定，履行社会责任，在中高考期间停止夜间施工，保障广大考生能安心学习和休息。

责任编辑：张玉