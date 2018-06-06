海南9万余名中小学生培训游泳 体育老师要会游泳

海口市港湾小学学生在校内游泳池学游泳。学校供图

原标题：海南9万余名中小学生参加游泳培训，体育老师要会游泳懂救生

日前，海南省教育厅下发的《关于开展普及中小学生游泳教育工作的通知》（以下简称《通知》）要求，各地各校要充分利用校内游泳场地或校外社会资源组织开展学生游泳技能培训。

记者近日从省教育厅获悉，截至目前，我省不少中小学已开设游泳教育特色课程，9万余名中小学生参加培训。一些学校通过购买社会服务，委托有资质的培训机构在学校泳池或利用校外社会资源对学生进行培训。此外，家长们也越来越重视孩子的游泳教育。每逢周末或节假日，在我省许多游泳馆或小区游泳池里，不少家长都在教孩子学习游泳。

学校泳池来了专业教练

5月25日下午4时许，海口市港湾小学室内游泳池，教练正在给三年级学生上游泳课。孩子们排成一排，坐在泳池边练习。

据了解，海口市港湾小学游泳池是海口市开设的首个小学校内游泳池。该泳池教学由汉城奥运会跳水冠军许艳梅创办的游泳俱乐部承担。

“培训过程中，有些孩子一到游泳馆就喊肚子疼，有些一下水就喊‘救命’，还有一些坐在泳池边哭鼻子。现在，大部分孩子都基本能达到独立游25米的要求，很多人在学习中真正爱上了游泳。”许艳梅笑着对记者说。

下课后，教练将学习进度较慢的孩子留下来“吃小灶”。“为了让孩子们学会游泳这项技能，教练们都非常认真负责。” 海口市港湾小学的一位学生家长告诉记者，“因为工作忙，我从来没有带孩子游过泳。现在，学校专门请来国家级专业教练教孩子们游泳，他们真的太幸福了。”

从今年3月中下旬开始，海口市港湾小学游泳教练已经为海口市滨海小学六年级学生进行了游泳培训，226人通过游泳达标考核，通过率达87%。目前，海口市港湾小学三年级学生正在接受游泳培训。接下来，该游泳池还将陆续向周边小学开放，为学生提供游泳培训服务。

据了解，为了推动我省中小学生游泳教育工作，我省目前已建成或在建游泳池51个。为了解决我省游泳课程师资缺乏问题，我省制定了一系列措施，多渠道增强师资队伍建设。例如，将“会游泳，懂救生”作为我省学校新招录体育老师的必备条件之一，鼓励有游泳特长的其他学科教师考取相关资格证。此外，省教育厅和省文体厅联合开展游泳师资培训班，预计到2020年，全省共培训2000名游泳指导员和救生员等。

省教育厅体育卫生与艺术教育处处长卢刚表示，“游泳课进校园”的场地建设、场地使用和购买社会服务等费用全部由政府买单，不需要学生出任何费用。

部分学校购买社会服务

《通知》要求，各地各校要充分利用校内游泳场地或校外社会资源组织开展学生游泳技能培训。培训资金将按照“省级奖补市县兜底”的原则安排落实。省教育厅对学生测试达标情况进行抽查复核后，按照每个小学生学会游泳奖补200元的标准进行奖补，不足部分由市县负责。

不管是从安全角度还是专业性角度来说，孩子在校内学游泳，都解决了很多家长的后顾之忧。但是，目前并非所有学校都能在本校开办游泳课。记者走访了解到，目前，海口市大部分中小学都存在场地紧张和师资不足的情况，因此借助社会资源进行游泳培训已经成为许多学校的选择。

近日，海口市滨海第九小学西海岸校区四年级学生带着自己的游泳课专属收纳箱，在老师、游泳教练和家长志愿者的带领下，排着整齐的队伍，来到与学校一路之隔的城市海岸小区上游泳课。

“学校没有自建泳池，我们考察了周边小区的游泳环境后，选择在离学校近、水质检测合格的城市海岸小区学习游泳。”海口市滨海第九小学西海岸校区体卫艺处副主任吴少勇告诉记者，目前，该校四年级8个班的学生已经基本完成游泳培训，预计通过率达80%以上。

“目前，学校只对四年级学生进行试点培训，其他年级学生的家长也纷纷询问孩子何时能接受游泳培训。”吴少勇告诉记者，经过一段时间的游泳培训，学生们的体质明显提高，感冒请假的孩子也少了。

由于本校和周边小区都没有符合标准的游泳培训场地，海口市第二十五小学选择与第三方机构合作，用大巴车接送孩子到海口国瑞花园小区进行游泳培训。

“从学校到培训点只需5分钟左右的车程，全程都有家长志愿者、老师和教练员陪同。目前，已有50多名学生参加培训，通过率接近90%。”海口市第二十五小学副校长苏云燕告诉记者，该校多次与家委会、第三方游泳培训机构讨论过学生校外游泳培训的安全问题，大部分学生家长都表示将积极投入到学生接送工作中来。

一位学生家长告诉记者，以前带孩子去游泳池学游泳，逼他下水都不下。现在，和同学们一起跟着专业教练员学习，他的积极性明显提升。孩子学习过程中，有班主任跟踪管理，家长也放心。

校外游泳培训机构火爆

记者近期调查发现，除了学校组织的游泳培训外，家长们也越来越重视孩子的游泳学习。5月22日下午，记者在海口市新燕泰大酒店游泳池发现，很多家长在教孩子学游泳，有的家长还为孩子请了私人教练。

“私人教练上10次课的费用是1500元，包教会。”一位家长告诉记者，孩子所在学校目前还没有开展游泳课，听说以后游泳课要纳入考试内容中。让孩子提前学习游泳，不仅能应对以后的考试，还能掌握一项生存技能。

随着我省游泳教育普及工作的大力推进，校外游泳培训机构也跟着火了起来。记者从海口市一家游泳馆了解到，以前，每到暑假，就有不少孩子报名参加游泳培训班。今年的暑假还未到，已有不少家长提前过来咨询和报名了。

我国游泳健将饶燕表示，带孩子学游泳，安全是第一要务，不要让孩子到没有安全人员管理的河里、湖里游泳。带孩子游泳时，家长要注意看管，千万不能在旁边玩手机，不能让孩子到深水区。一旦发现孩子有溺水症状，应立即施救。同时，别让孩子一次游太久，注意及时补充水分，防止脱水。

来源：海南日报

责任编辑：张义凌