北京3位副市长分工明确后 政府11名领导分工出炉

原标题：北京市长副市长的最新分工

来源：长安街知事

今天，北京市长、副市长明确最新分工。

首都之窗网站“市政府领导”栏目上午更新，长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，副市长殷勇、杨斌、王红的分工明确。

这三位副市长，先后于去年年底、今年年初到任——

去年12月，在北京市第十四届人大常委会四十二次会议上，杨斌被任命为副市长，此前他的职务为通州区委书记；

今年1月，殷勇从央行“空降”北京，当月19日，北京市第十四届人大常委会第四十四次会议决定任命殷勇为副市长；

当月底，在市十五届人大一次会议上，王红当选北京市副市长。

最新分工显示，殷勇负责商务、工商行政管理、食品药品监督管理、金融、侨务、信访和服务业扩大开放综合试点方面工作；杨斌负责环保、交通、北京新机场建设方面工作；王红负责2019年中国北京世界园艺博览会筹办工作，负责统筹改革优化营商环境工作。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前曾报道，今年3月8日，北京市政府2018年一号文件在“首都之窗”网站上公开。文件的主题是今年北京市政府工作报告重点工作分工方案。这是北京市政府1号文件连续第4年聚焦这一主题。

今年的198项重点工作中，每一项均明确由至少一位市政府领导牵头。除了市长、9位副市长及秘书长外，一月底刚卸任副市长的市政府党组成员、市公安局局长王小洪也认领了9项任务。

3位副市长的分工明确后，北京市政府11名领导分工如下：

陈吉宁市长

领导市政府全面工作，负责规划、审计、机构编制方面工作。

张工常务副市长

负责市政府常务工作，负责发展改革、财政、外事（港澳）、税务、统计和法制方面工作，协助负责审计方面工作。

分管北京市人民政府办公厅，北京市发展和改革委员会、北京市财政局、北京市审计局、北京市人民政府外事办公室（北京市人民政府港澳事务办公室），北京市地方税务局、北京市统计局、北京市人民政府法制办公室、北京市人民政府研究室。

联系市人大常委会、市政协、市编办、市对外友协、市国税局、人民银行营业管理部、北京银监局、北京证监局、北京保监局、国家统计局北京调查总队、财政部北京专员办、国家税务总局驻北京特派员办事处。

阴和俊副市长

负责科技、经济和信息化、国有资产监督管理、质量技术监督、知识产权方面工作。

分管北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化委员会（北京市国防科学技术工业办公室），北京市人民政府国有资产监督管理委员会，北京市质量技术监督局、北京市知识产权局，中关村科技园区管理委员会、北京经济技术开发区管理委员会。

联系市科协、市通信管理局。

张建东副市长

负责体育和2022年北京冬奥会筹办方面工作。

分管北京市体育局，北京奥运城市发展促进中心。

隋振江副市长

负责住房和城乡建设、城市管理、轨道交通等重大项目建设方面工作，协助负责规划方面工作。

分管北京市规划和国土资源管理委员会（首都规划建设委员会办公室）、北京市住房和城乡建设委员会（北京市人民政府住房制度改革办公室）、北京市城市管理委员会，北京市城市管理综合行政执法局，北京市地质矿产勘查开发局、北京住房公积金管理中心，北京市重大项目建设指挥部办公室。

联系市地震局、华北电网公司、北京市电力公司。

王宁副市长

负责教育、民族宗教、民政、旅游、文化、社会建设、安全生产、文物和精神文明建设方面工作。

分管北京市教育委员会、北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）、北京市民政局、北京市旅游发展委员会、北京市文化局，北京市社会建设工作办公室、北京市安全生产监督管理局、北京市国有文化资产监督管理办公室、北京市新闻出版广电局（北京市版权局）、北京市文物局，北京市人民政府新闻办公室，北京市文化市场行政执法总队（北京市“扫黄打非”办公室），北京市地方志编纂委员会办公室。

联系北京卫戍区、市台办、市总工会、团市委、市妇联、市残联。

殷勇副市长

负责商务、工商行政管理、食品药品监督管理、金融、侨务、信访和服务业扩大开放综合试点方面工作。

分管北京市商务委员会（北京市人民政府口岸办公室），北京市工商行政管理局、北京市食品药品监督管理局、北京市金融工作局、北京市人民政府侨务办公室、中共北京市委北京市人民政府信访办公室，北京市粮食局，北京市人民政府参事室（北京市文史研究馆），北京市投资促进局。

联系市贸促会、市私营个体经济协会、北京海关、北京出入境检验检疫局。

卢彦副市长

负责人力资源和社会保障、卫生计生、农村农业、水务、园林绿化、南水北调方面工作。

分管北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会、北京市农村工作委员会、北京市水务局，北京市园林绿化局（首都绿化委员会办公室），北京市南水北调工程建设委员会办公室，北京市农业局、北京市中医管理局、北京市医院管理局，北京市公园管理中心。

联系市气象局、市红十字会。

杨斌副市长

负责环保、交通、北京新机场建设方面工作。

分管北京市环保局、北京市交通委，北京市民防局，北京市人民政府天安门地区管理委员会、北京西站地区管理委员会。

联系市邮政局、中国铁路北京局集团有限公司。

王红副市长

负责2019年中国北京世界园艺博览会筹办工作，负责统筹改革优化营商环境工作。

靳伟秘书长

负责处理市政府日常工作，负责北京市人民政府办公厅工作。

分管北京市人民政府驻外省市办事处，负责与中央部门的协调工作。

联系市委秘书长、市人大常委会秘书长、市政协秘书长，市委市直属机关工作委员会、北京市人民政府研究室、北京市档案局、北京市保密局。

责任编辑：张玉