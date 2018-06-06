女市委书记落马690天后 其正厅级局长老公也被查

原标题：女市委书记和局长老公，都出事了
女市委书记落马690天后，其正厅级局长老公（现退休）也被宣布调查。
6日上午，据河南省纪委监委消息，河南省地质矿产勘查开发局原党委书记、局长张锦同涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
出生于1956年的张锦同已退休近两年，2016年9月卸任河南省地质矿产勘查开发局党委书记、局长。
张锦同长期在河南为官，曾任职周口市政法委书记，南阳市政法委书记，南阳市委副书记、纪委书记，鹤壁市委副书记等职。2008年调任河南省地质矿产勘查开发局党委书记（正厅级）、副局长，2012年后党政一把手一肩挑至退休。
6日下午，河南省地矿局办公室一名工作人员向“政事儿”（微信ID：xjbzse）证实，张锦同与三门峡市委原书记赵海燕系夫妻关系。
该工作人员表示，张锦同于5月16日被带走调查，5月18日河南省纪委进驻了河南省地质矿产勘查开发局。一周以后，地矿局召开领导干部会议，全局的领导干部、各单位一把手参加，地矿局领导宣布了张锦同被调查的消息。
赵海燕比张锦同小7岁，出生于1963年。与丈夫张锦同一样，赵海燕的仕途经历也全部在河南，曾历任义马市委书记，新乡市副市长，焦作市委常委、副市长，三门峡市委副书记、市长，三门峡市委书记等职。
2016年7月，赵海燕被通报落马，距离其接任三门峡市委书记只有一年多时间。
三门峡是河南腐败的重灾区，有三任市委书记落马。
赵海燕被称为“卖官书记”。
2016年10月，中组部集中通报了7起违反换届工作纪律的典型案例，其中就有赵海燕。中组部指出，赵海燕为他人职务调整接受说情打招呼。
近日，中国裁判文书网公布的一份判决书显示，有下属先后9次到赵海燕办公室送了现金100万。
另有媒体报道，赵海燕担任市委书记不到一年，调整的处级干部近百人。“她贬了许多人的官，空出了一大把位置，同时也把一些与自己有利益关系的人扶了上去，甚至是破格重用”。三门峡十余名处级干部写了联名举报信，还有一名被贬官员，一个月内三赴北京，声言不告倒赵海燕誓不罢休。
张锦同简历
张锦同，男，汉族，1956年11月出生，河南省项城市人，在职研究生学历，1977年7月入党。1982年7月参加工作。
1982年7月——1983年11月，河南省太康县老冢乡办事员、副乡长；
1983年11月——1985年5月，河南省太康县马厂乡党委书记；
1985年5月——1986年2月，太康县委常委、县纪委副书记；
1986年2月——1986年9月，河南省委党校学习；
1986年9月——1989年8月，中央党校培训部86级培训班学习；
1989年8月——1992年12月，河南省西华县委常委、组织部长；
1992年12月——1993年8月，河南省淮阳县委副书记；
1993年8月——1995年5月，河南省周口地委宣传部副部长；
1995年5月——1995年7月，河南省周口市（县级市）委副书记（主持全面工作）；
1995年7月——1999年3月，河南省周口市（县级市）委书记；
1999年3月——2000年7月，河南省周口地委委员、政法委书记；
2000年7月——2001年1月，河南省周口市委常委、政法委书记；
2001年1月——2004年2月，河南省南阳市委常委、政法委书记；
2004年2月——2006年9月，河南省南阳市委副书记、纪委书记；
2006年9月——2006年12月，河南省南阳市委副书记；
2006年12月——2007年3月，河南省鹤壁市委副书记；
2007年3月——2008年3月，河南省鹤壁市委副书记、鹤壁市委党校校长（兼）；
2008年3月——2012年5月，河南省地质矿产勘查开发局党委书记（正厅级）、副局长；
2012年5月——2016年9月，河南省地质矿产勘查开发局党委书记、局长。
赵海燕简历
赵海燕，女，汉族，1963年2月出生，河南辉县人，1986年8月加入中国共产党，1984年7月参加工作，清华大学在职研究生学历、公共管理硕士学位。
1984.07 中国政法大学本科毕业
1984.07 在河南省妇联工作，历任主任科员、法律顾问处副主任（其间在确山县挂职锻炼，历任副乡长、县法院副院长）
1992.11 在共青团河南省委宣传部工作，历任副部长、部长
1998.10 在渑池县工作，历任县委副书记、县政府县长
2001.03 义马市委书记
2002.08 在新乡市政府工作，历任副市长、市委常委、副市长
2008.09 焦作市委常委，市政府常务副市长
2011.05 三门峡市委副书记，市政府代理市长
2011.07 三门峡市委副书记，市政府党组书记、市长
2015.08 三门峡市委书记，市政府党组书记、市长
2015.12 三门峡市委书记
中共河南省委七届、八届候补委员，中共河南省委九届委员。第十二届全国人大代表。
“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/何强
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