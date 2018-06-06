安徽一处级干部落马:两性关系混乱经常出入夜总会

原标题：安徽两处级干部落马，一人“经常出入夜总会、两性关系混乱”

寿县县委常委，县政府副县长、党组副书记，寿春镇党委书记张来宾涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。（淮南市纪委监委）

日前，经中共亳州市委批准，中共亳州市纪委、亳州市监委对市科技局原党组书记、局长李锋严重违纪违法问题进行了立案审查。

经查，李锋在担任市委办公室副主任、利辛县委组织部长、涡阳县委副书记、市统战部副部长、市科技局局长等职务期间，严重违反组织纪律，利用职务之便，在选拔任用干部方面为他人谋取利益，不如实报告个人重大事项；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，接受他人安排的旅游活动；

违反生活纪律，生活奢糜，贪图享乐，追求低级趣味，经常出入KTV、夜总会，长期与多名女性保持不正当两性关系；

违反国家法律法规规定，涉嫌受贿犯罪。

李锋身为党员领导干部，理想信念丧失，法纪意识淡薄、严重违反党纪国法，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，其行为性质恶劣、情节严重，给党的事业和形象造成严重损害，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中共亳州市纪委常委、市监委委员会议研究，并报中共亳州市委批准，决定给予李锋开除党籍、开除公职处分；将李锋涉嫌受贿犯罪事实移送检察机关审查起诉。

李锋简历

李锋，男，汉族，1969年10月出生，蒙城县人，在职研究生学历，1989年7月参加工作，1991年10月加入中国共产党。

2005年6月任亳州市委办公室副主任；

2008年11月任利辛县委常委、组织部部长；

2011年4月任涡阳县委副书记（期间曾兼任组织部长）；

2015年10月任市委统战部副部长、市工商联党组书记；

2016年8月任市科技局党组书记、局长。

（亳州市纪委监委）

来源：微信公众号“聊时局”

责任编辑：余鹏飞