商务部：约3成国人称要增进口消费 最爱化妆品等

原标题：约三成国人称要增加进口货消费 最爱化妆品、母婴用品

7月1日起，部分进口日用消费品将进一步降低日用消费品进口关税，进口货将更加便宜，国人的消费又如何呢？

不久前，商务部对主要消费品供需状况进行了统计调查，分别对一千多家流通企业（超市、百货店等）和一千多名消费者进行了调查。

结果显示，进口商品消费占商品消费总额比重达到三成以上的消费者，占全部调查对象比例超过20%。家庭月收入超过2万元的消费者都购买过进口商品，且最近一年内已经或有意购买进口商品的占比高达86.6%。

在所调查的10个商品类目中，化妆品、母婴用品、钟表眼镜、乘用车、珠宝首饰进口商品消费较多，分别有36.1%、33.4%、28.9%、27.3%和22.7%的消费者购买进口商品比重超过30%。

消费者对进口商品的需求旺盛。未来半年，31.0%的受访消费者计划增加进口商品消费，需求列前三位的商品依次为化妆品、钟表眼镜和母婴用品。（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）

责任编辑：余鹏飞