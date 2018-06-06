台军演习带橘黄色“流动卫生间” 阵地位置全暴露

原标题：台军演习携带橘黄色“流动卫生间” 阵地位置全暴露

图为台军演习阵地旁边摆着鲜艳的“流动卫生间”。（来源：台媒）

海外网6月6日电 台军目前正在开展“汉光34号演习”，演习期间却状况不断。台媒6日报道称，台陆军“花东防卫指挥部”炮兵营阵地旁竟出现醒目的橘黄色“流动卫生间”，阵地位置暴露无遗，完全没有敌情概念。对此，台军回应称，演习期间天气炎热，租用民间“流动卫生间”是为了环保。

据台媒报道，花莲市民众对台军这种“业余”行为非常不满，抨击称“敌人在战时只要找到鲜艳的流动卫生间，就可将部队一举歼灭！”一名王姓市民表示，20余年前他在台陆军炮兵部队服役，当时无论在驻地或基地训练、甚至在重炮射击时，炮阵地均强调伪装作业，不让“敌军”轻易发现，甚至还会找许多预备阵地，卫生间都是官兵自己挖，还要做好伪装。

该市民指出，没想到现在的台军部队完全变了，“汉光演习”期间，五颜六色的“流动卫生间”竟跟着部队到处移动，就摆在阵地和各级指挥所旁，这是什么样的部队？他“实在是看不下去！”他进一步质疑道，现在的台军官兵“福利很好”，但演习如作战，如此没有“敌情观念”，战时怎么办？“敌人”是否找到流动卫生间，即可标定部队位置？台军没有“敌情观念”到这种程度，还需要“敌人”吗？

对于民众质疑，台陆军“花防部”政战主任黄钟昌回应称，此举主要是考虑到演习期间天气炎热，为了“官兵卫生及不破坏环境卫生”，并且部队也有不少女性官兵，才会想到租用民间的“流动卫生间”，完全是出于“环保考虑”。

黄钟昌坦承，确实没有注意到“伪装”这部分。他表示，“已要求各部队将流动卫生间伪装起来，不再暴露部队及阵地的位置。”

责任编辑：张岩