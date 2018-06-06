原标题：公安部：10名重大盗抢骗A级通缉犯已有6人落网

法制晚报·看法新闻6月6日消息，为严厉打击盗抢骗犯罪，公安部日前发布A级通缉令，公开通缉十名涉嫌盗抢骗犯罪重大在逃人员。记者今天从公安部获悉，这十名被通缉人员中，已有6人落网。

记者了解到，A级通缉令中被通缉的十名在逃人员是：何明、施春红、郎爱平、陈雨、李盛、潘潇黔、潘建军、胡薇、李宏利、代怡红。其中，何明、施春红、潘潇黔、潘建军、胡薇、代怡红等6人已确认落网。

何明，4年前在云南昆明入室盗窃价值200余万元财物后潜逃。2018年5月2日，其迫于公安机关的追捕压力与其户籍地派出所贵州沿河县淇滩派出所取得联系，并在广东省清源市投案自首。

潘潇黔、潘建军，自2017年1月起在重庆梁平区连续针对多家企事业单位保险柜实施盗窃。重庆市梁平区公安局在市局刑侦总队的大力领导下，在四川、贵州等地警方的支持下，历时一年之久，，成功锁定嫌疑人17名，涉及全国14个省市案件74件，涉案金额141万余元。公安部此次发布的A级通缉令中，潘潇黔、潘建军在列，后两人分别到贵州凯里市公安局和黄平县公安局投案自首。截至目前，重庆公安机关分批次抓获该团伙犯罪嫌疑人11名，现已移诉8人，逮捕1人，刑拘2人，并拟对剩余嫌疑人上网追逃。

施春红，2016年6月至2018年1月，伙同他人在多地实施盗窃。江西省宜春市公安局刑警支队经侦查发现，该团伙先后在江西、湖南、福建等3省11地市疯狂作案30余起，涉案金额近200余万元。2018年1月25日，宜春市公安局刑警支队大案大队与高安市公安局刑警大队抓获该案犯罪嫌疑人袁海明、孙宝传等人，但施春红暴力冲卡逃脱。公安部发布A级通缉令后，江西公安机关成立省市县联合追捕组，在江西省宜春市万载县一出租房内将施春红抓获。

代怡红，2014年至2016年期间，以他人代办驾驶证为由诈骗195万余元，案发后潜逃，被安徽省临泉县公安局上网追逃，并被公安部发布A级通缉令对全国通缉。公安机关通过侦查发现代怡红经常在河南一带活动，并已漂白身份，改名“于全志”。民警在研判代怡红活动轨迹的同时，安徽鲖城派出所民警多次前往逃犯代怡红家中进行劝投，向其家人宣传法律政策。同时，临泉县公安局根据研判情况派侦查员前往嫌疑人可能藏匿的地点伺机抓捕。在公安机关的强大攻势下，代怡红被迫到到临泉县公安局鲖城派出所投案。

胡薇的涉案情况本报记者正在向办案单位了解中。

目前四名涉嫌盗抢骗犯罪重大在逃人员：

本文图均为 看法新闻 图

郎爱平，男，1980年3月7日出生，户籍地：甘肃省岷县岷阳镇苗泉新村140号，身份证号码：622429198003070011。

陈雨，男，1971年11月29日出生，户籍地：河南信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码：413028197111294732。

李盛，男，1990年12月12日出生，户籍地：山西省襄垣县古韩镇南麻池巷9号，身份证号码：140423199012120076。

李宏利，男，1964年7月18日出生，户籍地：山西省稷山县稷峰西街武装部家属院，身份证号码：142727196407180313。

公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有效线索，及时检举、揭发盗抢骗等违法犯罪活动。发现有关情况，请及时拨打110报警。对提供线索的举报人以及检举、揭发有功人员，公安机关将给予奖励。

来源：看法新闻

责任编辑：余鹏飞