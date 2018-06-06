人民日报评论：守信 立足社会必选项

原标题：守信，立足社会必选项 | 评论员观察

让守信成为所有人立足社会的必选项，成为所有企业生存发展的硬通货。

当前，“信用”已经融入人们生产生活的各种场景。信用高的个人，可以享受免押金租车、酒店先住后付等便利服务；信用好的企业，能得到融资贷款、财政扶持等优惠待遇。“信用越来越有用”，恰如网友评价，信用正成为个人和社会的一笔宝贵财富，是个人干事创业、社会有效运行的刚需。

“人无信不立、业无信不兴、国无信不强。”作为市场经济的基石，信用一直为社会各界所看重，数字化、网络化、智能化技术的发展，更为夯实信用的基础设施提供了新的支撑手段。从制定全国统一的信用信息采集和分类管理标准，到初步形成守信联合激励和失信联合惩戒机制，再到全面实施统一社会信用代码制度，党的十八大以来，国家社会信用体系建设的步伐明显加快，在公共信息服务、市场信用监管等方面发挥着越来越重要的作用。可以说，能否把社会信用体系建设得更加完备，已是判断市场经济成熟度的重要标准之一。

习近平总书记强调，对突出的诚信缺失问题，既要抓紧建立覆盖全社会的征信系统，又要完善守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制，使人不敢失信、不能失信。这道出了抓好信用建设的关键。信用不仅体现为一种道德自律，也反映出当事人对成本与收益关系的判断。如果守信者处处受益，失信者步步难行，各个社会主体都会做出更理性的判断，以守信为最明智的选择。进一步加强信用信息的管理，确保在规范市场秩序、降低交易成本的同时，有效增强经济社会活动的可预期性与效率，才能让信用越来越有用，更好地为个人生活、经济发展、社会管理服务。

事实上，信用已经可以被视为一种生产要素，技术的发展让这一“虚拟资本”渗入社会的方方面面、各个环节成为可能。浙江义乌依托信用大数据，将人人都有的“信用分”，作为政府治理和社会化运用的重要依据；江苏南京以APP为载体进行“信用画像”，让信用与市民生活消费、企业经营贷款产生关联……近年来各地的探索实践表明，将技术与信用更紧密地结合起来，信用才会更便利、更有效地得到使用，守信才更有回报、更有力量。充分运用技术“赋能”，自觉树立“信用+”的意识，多角度开展信用管理服务创新，社会信用体系建设就能更上层楼。

也要承认，虽然信用代码、信用信息平台建设正不断完善，但与社会期望还存在一定差距。在不少地方，类似机动车交通违章、社区违建、路边非法占道经营等行为，并没有纳入信用体系；而对于一些企业来说，招录财务、中高级管理岗位等职位时，也常常因为难以获得有效个人信用信息，不得不耗费大量精力调查应聘者的职业素养。社会的需要，就是下一步工作的起点。加快推进信用立法，根据实际需求，全方位健全国家和地方层面的信用标准体系，正是促进社会共治、营造良好信用市场环境的题中应有之义。

轻点鼠标，占满整个墙面的巨大屏幕上，来自公安、银行、工商等机构的各类数据，精确显示“老赖”的社会关系、消费情况、行踪动态。某地方高院“执行案件大数据管理平台”的运行场景，令人印象深刻。大数据时代，让信用数据联通起来，再隐蔽的信用违约，也逃不过技术的法眼。大力推进诚信制度化建设，让守信成为所有人立足社会的必选项，成为所有企业生存发展的硬通货，诚信就能为经济社会发展提供强大支撑。

责任编辑：吴金明