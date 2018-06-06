“台独”是台年轻人天然成分？媒体:蔡英文你错了

原标题：民进党当局睡就睡吧，只是别再做“天然独”的美梦了

这就是用脚投票了。

蔡英文（资料图）

厌倦了台湾政坛的大佬政治，当非党派系的蔡英文初亮相，台湾的年轻人对她产生了天然的好感和信赖，相信她说的服贸是“黑箱”，“倾中”就是失业，低薪都是政敌的错，并且在2016年选举时打出“英派”大旗，将选票拱手送给蔡英文。蔡英文以“天然独”为信任她的年轻人命名。

近日，剧情大逆转。上海的台商回台北搞了个征才见面会，公布了818个上海的工作岗位，没想到吸引了上万名大学应届毕业生。他们表示即使薪水不高也考虑去上海，虽然离开了台北的“小确幸”，但可以赢得更有前景的未来。

这些就是蔡英文口中的“天然独”，当初两岸服贸都拒绝，现在却要身赴大陆，号称“最了解年轻人”的蔡英文，了解吗？

没出路？登陆

从上世纪80年代起台商赴大陆投资，今年是首次回台湾招聘。记者询问一位台商为何是今年，他笑称：“过去除非是高薪的台干，年轻人怎么可能到大陆来工作，一提大陆就是野蛮落后，就算小孩子要来，父母也不敢放手。”但这次的征才会反响热烈，不仅应届毕业生，有不少在职者也来咨询。台湾职场调查显示，超过七成的上班族愿意离台工作，首选是大陆。

离台，除了低薪的因素外，台湾经济没有前景是主因。在经历了加工业、对外贸易的辉煌之后，台湾没有成就新的增长点，不进反退，已经从亚洲四小龙之首掉到最后。如今，对外贸易因抗拒“一中”游离于区域合作之外卡在瓶颈，投资不振，内需乏力，消费下滑，大的经济政策因政党斗争难以定案，从学界到民间都感受到经济的寒意。

据台湾《联合报》报道，台商征才会上，一位银行的业务助理表示，他来寻找到大陆的工作机会，虽然金融业两岸的工作待遇差不多，但大陆发展会更好。只要有机会，他愿意放弃台湾的饭碗到更大的市场历练，未来更有机会。

信心比黄金更珍贵，这就是用脚投票了。

“天然独”？假的

今年，到大陆排队面试的台湾学子也上了两岸的新闻，这些都是蔡英文口中的“天然独”，按照她的解释，“台独”已是台湾年轻人的天然成分，因此年轻人都是她的青年军。

但是，她错了。对于国家、民族的认同，从来没有天然，都是教育的结果。同样生长在台湾，念着长江、黄河的“天然独”的父辈们，多以中华自豪，念着扁李时代浊水溪、玉山的“天然独”们才口出“你们中国，我们台湾”。但年轻人的思想和认同是成熟中的变数。现实很快打击了蔡英文“天然独”的美梦。从蔡英文执政百日起，年轻人对蔡英文支持度的民调数据一直呈下滑趋势，今年蔡英文执政满两周年，各项民调对她的不满意度都已过半，其中20岁至29岁的年轻人最不满。蔡英文如果真把年轻人视为她的天然盟友，她就太天真了。

“天然独”是个假命题，是意识形态的捆绑。对于台湾年轻人踊跃登陆，台湾资深媒体人李艳秋感叹：“出路”和“生存”，胜过意识形态的捆绑。

民进党？装睡

当处心营造的“仇中”意识破功，“天然独”纷纷登陆，民进党不思发展经济，给年轻人更多机会，鼓励他们在两岸自由选择求学就业，反而提高了“反中”的调门。蔡英文针对大陆喊话“不再忍让”，在她的定调下，各机构或严审大陆人士赴台；或打压“京台青年创新创业大赛”在台复赛；或学生到大陆升学，其校长被“约谈”……哪有他们口中的“了解”和“沟通”？只有对立和恐怖。

今年，台湾南部香蕉滞销，价格到了1公斤10元新台币的吐血价，台湾农业部门给出的办法是“做果汁”。蕉农哭笑不得，感叹如果两岸关系好，也许还能有一线生机。两岸关系不仅是政治关系，已经关系到台湾人民的生活。改善两岸关系是台湾当局突破困境的关节，但民进党坚持王顾左右，为了三成的“台独”选票装睡不醒。

相比之下，大陆正在落实给台企、台胞同等待遇，鼓励各地为台胞求学、创业、工作提供方便和帮助。民进党当局睡就睡吧，只是别再做“天然独”的美梦了。（文/终年无休）

责任编辑：张岩