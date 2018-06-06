反问诘问正告 华春莹回应美媒“南海军事化”提问

原标题：反问，诘问，正告，华春莹回应美媒“南海军事化”提问

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，来自美国空军的消息称，两架B-52H战略轰炸机于6月4日、5日连续两天，以所谓的执行“持续存在”的任务为由，飞越中国南海上空。而美国防长马蒂斯日前在新加坡香格里拉安全对话论坛的发言中，谴责中国在南海搞军事化，意在“恐吓”和“胁迫”邻国。

在6月6日的外交部例行记者会上，CNN记者就此发问时遭到发言人反问，“你作为美国的一家媒体，你怎么看这个问题？”

外交部发言人华春莹在回答CNN记者提问时说，你刚才也说，前几天美国的国防部长还在指责、炒作中国所谓的南海军事化的问题，那么现在美国军方自己又证实他们派了B-52轰炸机去南海的有关空域进行了飞行。我不知道你作为美国的一家媒体，你怎么看这个问题。

“我是希望美方能够对大家解释清楚，美方派B-52 轰炸机这样的进攻性的战略武器到南海，是不是军事化？B-52轰炸机到南海也是为了航行和飞越自由吗？”华春莹说。“如果有人三天两头全副武装地到你家门口，耀武扬威，探头探脑，你是不是应该提高警惕，加强戒备和防卫能力呢？”

随后，华春莹还向美方提出了三点忠告：

第一，停止炒作所谓的中国南海军事化问题。不要再睁眼说瞎话了。

第二，停止在南海地区寻衅滋事。因为横行是有风险的，碰瓷也是需要付出代价的。

第三，中方不会被任何所谓的军舰军机吓到，只会更加坚定地采取一切必要措施来捍卫国家的主权和安全，维护南海地区的和平与稳定。

据报道，6月4日，美军两架B-52轰炸机从美军在西太平洋地区最大的空军基地关岛起飞，前往位于印度洋迭戈加西亚岛的军事基地，进行所谓的“例行训练任务”，途经南海空域。紧接着在6月5日，两辆轰炸机又从迭戈加西亚起飞，再度飞临南海上空。

责任编辑：张岩