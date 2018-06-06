原标题：北京解除高温黄色预警 本轮高温结束
新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）市气象台6日16时30分解除高温黄色预警信号。
其介绍，受冷空气影响，本次高温天气过程结束。今天傍晚到夜间多云，有分散性阵雨或雷阵雨，北风二三间四级，最低气温25℃。
明后两天高考，据最新预报，明天白天多云间晴，山区有阵雨或雷阵雨，北转南风二三级，最高气温33℃。今夜有分散性阵雨或雷阵雨，请注意防范；高考天气多云到晴，最高气温32至33℃，中午体感较热，需注意补水防晒。
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