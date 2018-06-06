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中国传媒大学：高度关注崔永元人身安全问题

中国传媒大学：高度关注崔永元人身安全问题
2018年06月06日 18:21 北京青年报
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　　[中国传媒大学：高度关注崔永元人身安全问题]近日，中国传媒大学教师崔永元通过个人微博和媒体采访等方式发布了有关影视界内幕的言论。就此，中国传媒大学表示将高度关注崔永元人身安全问题。中国传媒大学党委宣传部相关负责人说，中国传媒大学党委一直都在关注事件的进展情况，崔永元老师披露的相关问题，政府有关部门已介入调查，学校不便表态。该负责人强调，学校注意到，网上有针对崔永元老师人身安全进行威胁的言论，学校对此高度关注。（北青报记者 李梦婷）

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责任编辑：刘德宾 SN222

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