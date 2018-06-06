媒体：连小学生都不放过？这样的“赊账”太猖狂

原标题：连小学生都不放过？这样的“赊账”太猖狂！ | 内参快评

最近几年，种种利用诱导消费的陷阱“套路”大学生、中学生的案例，已经不再新鲜，然而，当这样的“黑手”伸向懵懂无知的小学生时，恐怕大多数人还是会大吃一惊。

近日，据《潇湘晨报》报道，从 6 月 2 日开始，一名家长持续发微博，称自己是长沙雨花区长塘里小学一名五年级生的家长，近日，她发现自己的女儿在自己不知情的情况下花掉了 600 多元，并且消费的店子居然就是学校周边的小店。她的女儿之所以出手如此阔绰，正是因为其消费的商店“贴心”地为附近小学生们提供了“赊账”服务，允许这些学生在不付清货款的情况下“提前消费”。

记者采访发现，在学校附近，许多商家都提供了这样的“服务”，学生只要留下名字，就能赊账把想买的东西带走，之后再回家用手机转账支付。对于这种做法，有店家声称，这是家长与店家之间的“默契”，有家长明确表示过愿意让小孩子“先买了，回去再转账”。然而，网上曝光的很多案例却表明，很多时候家长和店家并没有“默契”可言，店家“赊”给一些学生的货款金额，远远超过了这些学生家长的预期。

店家的这种做法，之所以让人愤怒，是因为两点。其一，商家在“赊账”的过程中有诱导消费的嫌疑；其二，作为消费主体的小学生根本没有独立偿债的能力和资质，最终只能让不知情的家长为其埋单。

很多人可能没想到某些商家竟然如此利欲熏心，对不谙世事的小学生们“下手”。然而，只要在互联网上搜索相关信息，就会发现打着“赊账”旗号诱导消费的现象，并非孤例，甚至早在2014年年初，沈阳某书店就出现过类似的雏形。这样的趋势，必须引起社会的警惕。

其实，商家允许客人赊账这件事本身，倒也无可厚非。在中国的商业传统之中，店家为信任的熟客赊账是司空寻常的事。但是，这些商家为小学生“赊账”的做法，从形态、手段到目的，都和传统意义上的赊账截然不同，不可同日而语。

传统的赊账建立在商家与消费者之间的信赖关系和偿还能力的基础之上，而心智还不成熟的小学生根本没有偿债的能力，最后负责偿债的只能是在消费过程中完全不知情的父母。传统的赊账是双方自愿达成的，商家和消费者一个愿打、一个愿挨，而对缺乏独立行为能力的小学生而言，并没有任何真正的“自愿”可言，所谓的“自愿”，很可能是商家故意引导的结果。

传统的赊账是双方自愿达成的，商家和消费者一个愿打、一个愿挨，而对缺乏独立行为能力的小学生而言，并没有任何真正的“自愿”可言，所谓的“自愿”，很可能是商家故意引导的结果。

传统的赊账是为了给消费者提供便利，以便他们在一时没钱的情况下也能保持日常消费，而这些无良商家对小学生“赊账”的做法，却明显是“瞄准”了小学生父母的钱包，希望引诱抵抗力弱的小学生进行非理性的消费。

这种“醉翁之意不在酒”的所谓“赊账”，本质上就是利用小学生薄弱的意志力和不成熟的认知水平，将他们本来买不起也不该买的东西卖给他们，牟取不正当的利益。

往小了说，这些商店的做法将最终要付钱的学生家长蒙在了鼓里，违背了诚信这条最基本的商业规则；往大了说，这些商店诱导小学生消费，其经营行为可能已经涉嫌违法。对此，有关部门要保持警惕，必要的时候果断出手，斩断那些引诱学生的灰色利益链。

责任编辑：余鹏飞