国土部落马厅官房产被拍卖 坐拥3名情人疯狂敛财

原标题：坐拥3名情人的国土部落马厅官房产被拍卖

来源：长安街知事

近日，北京二中院拍卖了海南的两套房产，其中三亚的溢价40万后成交，海口的则流拍。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，这两套房的前主人为原国土部局级官员孙英辉及其情妇刘君，而且刘只是孙英辉3名情妇之一。

成交的三亚房产

5月21日10时，由北京二中院处置的海口长信海岸水城某栋602房、三亚海岳半岛城邦某栋602房，第一次拍卖结束。

最终，起拍价为207万余元的三亚房产以247万余元成交，而起拍价为306万余元的海口房产仅1人报名，最终流拍。

出生于1954年6月的孙英辉是吉林辉南人，曾任海南省地质矿产勘查开发局副局长、国家土地督察西安局副局长、中国土地矿产法律事务中心主任。

此人备受关注的一点是，在海南、陕西、北京3地任职的他陆续结识了3名情人（李传红、刘君和胡某），且为了满足她们的需求而疯狂敛财。

开发商蔡某回忆，孙英辉看好了海口市长信海岸水城的房子。为感谢孙在承揽项目上帮忙，蔡出钱去买。后来，房子过户到刘君名下，成为两人一直使用的居住地。

孙英辉与李传红受审

第二名情人李传红，比孙英辉小18岁，案发前是陕西安监局一调研员，两人在工作中相识。2007年10月，李过生日，让孙给她买个戒指，价值23万余元。孙英辉便给某项目老板打电话借20万。

后来，该老板去了西安，并当着李传红的面，把钱存到她的账户里。

至于第三名情人胡某，也是孙英辉的同事，曾参与国土部督察组对广东片区的检查。

2014年情人节，孙英辉刷卡给她购买了一辆MINI COOPER汽车，说其中的20万元是从一个黑龙江朋友处借的。实际情况却是，孙英辉以车祸赔款为由，找商人吴某要了20万。

最终，孙英辉因受贿670余万元，被北京二中院判处10年半，并处罚金50万。李传红因共同受贿100万元，获刑3年半，并被处罚金20万。两人后提起上诉，被北京高院驳回，并作出维持原判的裁定。

责任编辑：余鹏飞