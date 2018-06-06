原标题：四川“严书记”事件调查：省纪委连夜整理舆情，严春风已离异

每个工作日早上的八点，位于成都高新区成汉南路176号的金苹果爱弥儿幼稚园（南区）门口人来人往，来送孩子上学的家长不断地跟孩子聊着什么，把孩子送进幼稚园的教室，然后匆匆离开。

严春风 资料图

源自这家幼稚园的“严书记”风波自5月11日起持续了一周，最终在5月18日暂告一段落——四川省纪委监委发布消息，广安市委副书记严春风涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

日前，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从四川省纪委监委内部人士处获悉，5月11日晚上，四川省纪委监委就已经注意到网上关于“严书记”的讨论，并且安排人员连夜整理相关材料，并及时进行了上报。5月14日，四川省纪委监委宣布已及时介入调查核实。而今，严春风已被采取留置措施。

园内多名老师和家长近日向澎湃新闻表示，自5月14日开始，“严夫人”李向阳在读大班的女儿连同其婴儿班的儿子都未到金苹果爱弥儿幼稚园（南区）上学。

有接近严春风的知情人士告诉澎湃新闻，严春风与李向阳已经离婚，针对网上盛传的严春风写给四川省委组织部的情况报告，严春风本人曾对人否认是他所写。

另外，澎湃新闻通过“天眼查”软件查询发现，李向阳名下有多家建筑类企业，而前夫严春风曾长期在城建监管部门任职。

不过，李向阳6月5日向澎湃新闻否认其名下公司与严春风有关。她还表示，已经与严春风离婚，离婚之后一直在忙自己的事儿，与严春风基本上没有来往，严春风会向其支付一定的抚养费，这是在离婚协议里说明的。她现在已经再婚，在读婴儿班的儿子并不是严春风之子。

事发家长微信群

日前，金苹果爱弥儿幼稚园（南区）多名老师及学生家长均告诉澎湃新闻，该园并非网传的每月需要过万的学费，每生每学期的费用是28600元，涉事陈姓老师一直在正常上班，没有受到任何处分。

身处舆论中心，金苹果爱弥儿幼稚园（南区）也在5月11日下午发布了公开说明，“金苹果爱弥儿幼稚园（南区）一切教学活动正常开展，没有老师被开除的情况。”

“严书记”风波始于5月10日，当日下午五点左右，金苹果爱弥儿幼稚园（南区）的孩子们开始吃晚饭，有孩子家长开始陆续到达幼稚园，并接孩子放学回家。

下午五点半左右，不少孩子都已经随家长回家了，该幼稚园分管大C班的一位陈姓老师在大C班家长的微信群里连发信息称，“以后放学那会严某某单独坐”、“或者周围的人给她清空 她单独坐一边”，陈老师紧接着还抱怨说“真的是够了”。

陈姓老师发的这几条消息并未引起其他家长的关注，大家在群里像往常一样聊着接孩子等别的事情。

晚上七点零二分，严某某妈妈李向阳留意到了陈老师发的信息，并在群里发消息称，“陈老师，你马上在班上当着所有师生给严某某道歉，否则，我通知你们集团领导来给我解释你对严书记的女儿说这话是什么意思！！！”

紧接着，李向阳在群里说，“学校处理结果：对陈老师开除处理！”

随后，大C班有家长开始在微信群里劝李向阳。有学生家长对李向阳说，“消消气哈，孩儿们马上也要毕业了！这两年老师们也对孩子们付出了太多的爱！”另有学生家长对李向阳直接说，“真的没必要这样哈，你还可以挽回的。”

6月5日，李向阳向澎湃新闻解释称，“我们的孩子又不是疯子，怎么会去打人！明明是被打了，却被别人说成那样，学校里有监控，可以调出来看，网上很多东西都是捏造的！”

近日，有与严某某同班的学生家长告诉澎湃新闻，网上的相关微信截图都属实，是学生家长上传的，可能主要是因为看不惯李向阳的做法，“她平时脾气就不是很好，可能是因为性格比较直吧！”

5月10日晚上，不断有大C班的家长在微信群劝说李向阳。最终，当晚十一点前后，李向阳在群里承认，“陈老师今天并没有跟我沟通过任何孩子的事，我觉得她在群里针对某某欠妥，但我也有做的不妥的地方，望大家见谅！”

李向阳还在群里解释称，陈老师下午五点多在群里发布消息后，六点多被学校作出开除的处理意见，随后在七点多通知到她。同时，有学生家长在微信上提及，“学校几个老师登门道歉夫人不开门”。

对于上述内容，澎湃新闻日前曾多次联系金苹果爱弥儿幼稚园（南区）园长刘莉及多名老师核实，但其均拒绝再提及此事。

位于成都高新区成汉南路176号的金苹果爱弥儿幼稚园（南区）

嘉祥学校否认有内定生

5月11日上午，有家长将上述讨论内容的微信截图发布到微信朋友圈以及微信群。

网络从来都不是一个密闭的空间，李向阳过往的一些发言也被翻了出来。早在2017年10月23日，李向阳就曾在大C班家长微信群咨询，“泡小天府和嘉祥本部哪个小学好？我们嘉祥和泡天都能读”、“华润翡翠城那边，我在那边也有房子，嘉祥会熟一些，领导老师会关照娃娃”。她还表示，“我老公坚持选嘉祥，我想读泡天。”

另外，在今年5月前，李向阳在微信群里透露，严某某已经正式被嘉祥本部录取了，是内定生。

官网信息显示，2000年，嘉祥教育集团第一所学校成立，这就是“成都七中嘉祥外国语学校&成都嘉祥外国语学校”（以下简称“成都嘉祥外国语学校”），现已成为四川当地知名的民办学校，涵盖幼儿园、小学、初中、高中，下设多个校区。

李向阳所说的嘉祥本部是成都嘉祥外国语学校位于成都市晨辉北路的本部校区，距离她所说的华润翡翠城不到十分钟车程。

澎湃新闻从成都市教育局获悉，根据成都市2018年小学一年级新生入学工作的安排，5月21日至5月25日，区（市）县教育行政部门发布公办小学入学报名登记公告，并公布学校新生入学计划、多校划片学校及范围，全市民办小学公布小学招生方案。5月28日至6月8日，全市民办小学开展招生工作。

针对网上对李向阳言论的热议，成都嘉祥外国语学校在其官方微信作出声明称，“关于某幼儿园家长在微信群内传言自己孩子已被嘉祥确定为内定生的言论，学校郑重声明：此言论不实，请大家理性甄别。”

“她跟我们学校没有任何关系，我们学校也没有确定她的孩子为内定生，我们现在招生还没有结束，并不确定该学生是否被我校录取。”5月19日，成都嘉祥外国语学校招生部门工作人员这样告诉澎湃新闻。

另据澎湃新闻采访获悉，李向阳所说的泡小天府指的是位于成都高新区锦尚西二路299号的成都市泡桐树小学（天府校区），其居住的小区并非网传的誉峰小区，而是附近的另一小区，该小区最早于2015年月底交房，现在均价约为35000元/平米，与成都市泡桐树小学（天府校区）一路之隔。

位于成都高新区锦尚西二路299号的成都市泡桐树小学（天府校区）

“谁是严书记”

没有老师被开除、不是内定生，并不意味着公众失去了对这一事件兴趣，关于“谁是严书记”的疑问热度不减。

5月14日下午四点，四川省委组织部一名工作人员告诉澎湃新闻，他也注意到了网络上的舆情，据其了解，在四川省范围来说，地级市层面，“姓严的书记只有广安的严春风书记。严书记是这个‘严书记’，但是网上说的具体情况还要了解。”

事实上，早在5月11日，四川省纪委监委就已经关注到这一舆情了。日前，澎湃新闻从四川省纪委监委内部人士处获悉，5月11日晚上，四川省纪委监委已经注意到网上关于“严书记”的讨论，并且安排人员连夜整理相关材料，及时进行了上报。

5月14日下午，四川省纪委监委公开表态称，已关注到网友反映“严春风舆情”相关情况，已及时介入调查核实。

这也意味着，风波中的“严书记”确定是广安市委副书记严春风。

公开信息显示，严春风出生于1968年4月，是江西瑞昌人，1988年5月加入中国共产党，1991年3月从昆明理工大学资源开发工程系本硕连读毕业后留校任教。

严春风一位不愿透露姓名的朋友告诉澎湃新闻，严春风第一任妻子是他在昆明理工大学读书时的同学，二人性格相像，结婚后育有一子。

1995年2月，严春风赴重庆建筑大学工程学院岩土工程专业攻读博士学位，并在1997年11月起任重庆市建筑科学研究院院长助理，1999年3月博士毕业后继续任该职务。

1999年8月，严春风转到四川工作，出任宜宾市建委副主任、党委委员，两年后升任宜宾市城市规划局局长、党组书记，后又于2005年2月出任宜宾市翠屏区委副书记、区长。2006年8月，他又调任成都市规划管理局总工程师。

值得注意的是，严春风一直很注重对专业的学习。工作之余，他于2003年2月至2007年12月在西南交通大学土木工程学院博士后流动站学习。在很多朋友看来，出身农村的严春风性格内敛、处事稳重，城建方面专业能力过人。

公选进四川藏区工作

2009年8月，中共四川省委决定，首次面向海内外公开选拔28名副厅级领导干部，其中包括1名阿坝州副州长（分管城建），这一岗位要求与严春风十分契合——熟悉国家城市建设管理政策、法规，有较强的组织协调和处理复杂问题的能力，建筑、规划及相关专业毕业或有从事规划、建设工作经历。

四川政界一知情人士表示，四川省当时对这次公选十分重视，对公选工作全程公开，同时，邀请有公选职位的市州和省级相关部门全程参与，省纪委派员全程监督。

澎湃新闻查询发现，本次公选共有845人报名参考，其中，四川省内报考人员380名，省外报考人员451名，海外报考人员14名。经资格初审，共有545人符合有关资格条件要求，有24个职位初审合格人数达到了8人以上，严春风报考的阿坝州副州长一职初审合格人数达到29人。

最终，历时九个多月，经过笔试、面试、组织考察，2010年3月，四川面向海内外公选副厅级领导干部任前公示，时年41岁的严春风拟提名为四川省阿坝州副州长人选。

据《成都晚报》2010年5月报道，23名公选副厅级干部集体接受了任前廉政谈话和任前培训，严春风在发言时表态说“将把‘学习’作为（胜任新工作的）当务之急”。四川省委组织部有关负责人明确表示，23名副厅级干部都有一年的试用期，如果不胜任，将做出调整。

随后，严春风赴四川藏区工作，出任阿坝州副州长。一年多后，他的职务调整为阿坝州委常委、统战部长。

2014年11月，在藏区工作四年多后，严春风重回成都工作，调任四川省住房城乡建设厅党组成员、副厅长。次年7月，他调任广安市委常委，随后出任常务副市长，2016年11月起任广安市委副书记。

介入调查核实的第四天（5月18日），四川省纪委监委发布消息，广安市委副书记严春风涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

四川省纪委监委一内部人士告诉澎湃新闻，根据四川省纪委监委工作流程，纪委监委介入该事件调查后，一般的程序是由案件监督管理室或信访室转交至对应的纪检监察室进行核查，纪检监察室如果觉得有进一步核查的必要，案件会重新回到案件监督管理室，案件监督管理室会重新最终确定分管查办该案件的纪检监察室，所以从介入调查到宣布严春风接受审查调查，四川省纪委监委做了很多工作。

上述四川省纪委监委内部人士还透露，目前，四川省纪委监委已查明严春风违法所得500万元左右，违纪所得1000万元左右。同时，还在严春风名下眉山的一处房产内查处名酒逾百箱。

否认舆情情况报告

在官方介入调查的同时，一份疑似是严春风向四川省委组织部作的情况报告通过微博大V在网上传播。

网传严春风写给四川省委组织部的情况报告

这份日期为5月11日的情况报告称，严春风目前的婚姻状况为离异，2007年11月与第一任妻子因夫妻感情不合离婚，双方育有一子，现在重庆工商大学学习。2011年11月，与第二任妻子李向阳再婚，双方育有一女，即在金苹果爱弥儿幼稚园（南区）就读的严某某，2013年12月女方与李向阳离婚，严某某随李向阳生活。

对于此次幼稚园发生的事，这份情况报告解释称，整个事件发生过程中，严春风对此毫不知情，在朋友的告知中他才知道事情发生的大致情况。目前，他与李向阳已经离婚5年，李向阳作为严某某的法定监护人，对严某某有全权监护责任。网上舆情发生后，严春风高度重视，积极采取措施平息相关舆论。

澎湃新闻曾就此事联系广安市委书记侯晓春核实有关情况，侯晓春对此不予置评。澎湃新闻从多位与严春风有交集的相关人士处了解到，这一情况报告在网上出现后，严春风曾向身边的朋友否认情况报告是他所写。澎湃新闻从权威渠道获悉，严春风目前的婚姻状况的确是离异。

另有与严春风相熟的人士告诉澎湃新闻，严春风的个人事项都曾向组织部门报告，网传情况报告中的内容并非全部属实，李向阳性格与严春风不同，十分外向，两人结婚后不久女儿就出生了，女儿出生几个月后两人离婚。

事实上，李向阳在金苹果爱弥儿幼稚园（南区）同时接送的孩子不止一位。与严某某同班的多名学生家长告诉澎湃新闻，严春风很少参加孩子的班级活动，多数时候都是由李向阳负责，李向阳到学校接送的孩子共有两位，一位是正在读大班的严某某，另一位是正在读婴儿班的一名小男孩。

金苹果爱弥儿幼稚园（南区）负责婴儿班的老师告诉澎湃新闻，婴儿班的学生年龄一般在2到3岁之间，两名孩子自5月14日起就没到校上课。

李向阳说，她现在已经再婚，在读婴儿班的儿子并不是严春风之子。她已经与严春风离婚，离婚之后一直在忙自己的事儿，与严春风基本上没有来往，严春风会向其支付一定的抚养费，这是在离婚协议里说明的。

李向阳控股多公司

值得注意的是，李向阳名下有多家建筑类企业，而严春风则曾长期在城建监管部门任职。

李向阳名下有多家建筑类企业

澎湃新闻通过“天眼查”查询发现，李向阳是四川蜀信园林景观工程有限公司法定代表人，并控股80%股份。该公司成立于2009年12月1日，注册资本200万元，经营范围包括园林绿化工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、公路工程等。

此外，李向阳还分别控股北京中美国际展览展示有限公司（已吊销）80%股份、四川中信远景科技有限公司72%股份、四川中安建筑工程有限公司20%股份。其中，成立于2012年8月16日的四川中安建筑工程有限公司股东名单中出现了与严春风仅一字之差的名为“严春清”的股东，严春清控股该公司30%的股份。

李向阳向澎湃新闻否认其名下公司与严春风有牵涉，但是其并未解释“严春清是谁”。

对于这次风波，李向阳认为，“这次舆情从前期的偶然变成后期有策划、有组织、有动机的扩撒和造谣，我相信党和国家会把案件查得水落石出的！”

目前，澎湃新闻从四川省纪委监委内部人士处获悉，四川省纪委监委已对严春风采取留置措施。

责任编辑：余鹏飞