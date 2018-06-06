被媒体曝光后 这家挺“台独”超市悄然整改

原标题：海外网报道后，这家挺“台独”超市悄然整改

在Costco公司的官方网站上，“台湾”前面原本存在的“青天白日满地红旗”图案已经悄然消失。

近日，海外网跟踪报道了即将入驻上海浦东的美国连锁超市Costco高层具有“台独”立场，引发中外媒体和网友广泛关注。

今天，有细心网友发现，在Costco公司的官方网站上，“台湾”前面原本存在的“青天白日满地红旗”图案已经悄然消失。

Costco公司官方网站整改前

Costco公司官方网站整改后

事件原委

5月23日，一名从上海留学美国、毕业后留在美国工作的读者马女士向海外网爆料称，美国连锁超市Costco高级副总裁帕特里克·卡兰曾在2016年写信公开宣称“十分认同台湾是一个国家”，表明自己的“台独”立场。而今年5月中旬，Costco公司已经与中国上海的合作方上海浦东康桥（集团）有限公司（以下简称“康桥集团”）签订协议，将于两年后在上海开设中国大陆首家实体店。

接到爆料当天，海外网报道了此事，并第一时间致电康桥集团，无人出面解释。

24日下午，海外网首次接通康桥集团行政部杨先生的电话。杨先生告诉海外网，作为国企，康桥集团管理层非常重视此事。看到报道之后，康桥集团负责与Costco公司洽谈的项目部主管马上联系了对方业务部工作人员，通过微信向对方转发了海外网的报道及相关帖子，一直没有收到对方公司的回应。

据了解，24日中午1点，在未收到对方任何回应的情况下，康桥集团向Costco公司正式发函。同时，康桥集团向上级指导部门——上海浦东新区商务委汇报沟通。对于媒体的相关报道，该集团也向上海浦东新区宣传部作了汇报。

海外网持续跟进报道

针对此事，海外网连发3篇报道，回应网友的热切关注，先后介绍了Costco公司高层公开宣称“台独”立场的来龙去脉、其上海合作方康桥集团的应对、上海相关主管部门的态度以及《华尔街日报》等中外媒体的相关报道。

自海外网发出第一篇报道至今，海外网多次致电上海浦东新区商务委以及上海浦东新区宣传部，了解事态进展，一直无人出面回应。此后，海外网致电康桥集团，了解Costco公司是否回函等情况，此前接通的电话再也无人应答。

与此同时，海外网在Costco公司的Facebook主页上留言，询问其对此事的态度，截至目前，未收到任何回应。

但是，网友却发现，Costco公司官网右上角以下拉菜单的形式，罗列介绍其开设实体店的国家或地区。此前，其曾将“青天白日满地红旗”图案与美国、南非等国国旗并列排放。现在，“青天白日满地红旗”图案已经和其他国家的国旗一同被撤掉。

对此，台湾“中央社”询问Costco营销企划部副总经理王友玫，此举是否是该公司卷入“一中”风波的对策？王友玫回应称，“所有网站都是由美国维护，不了解背后原因。”

无独有偶。据了解，今年1月，美国贸易代表署（USTR）官网、美国国务院领事事务局网站等美国政府官网在介绍台湾的页面中，纷纷撤掉原本的“青天白日满地红旗”图案。对此，有台媒致信美国相关部门询问是否是“技术问题”，美国方面明确回应表示，美国坚持“一中政策”。

在华外企应遵守中国法律

值得一提的是，美国《华尔街日报》网站在报道“ Costco公司将台湾视为一个‘国家’”一事时，援引中国外交部5月初的发言称，在华经营的外国企业应当“尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情”。

文章称，美国公司最近一直就触犯中国地缘政治敏感性问题而迅速道歉，并举例称，达美航空公司、万豪国际酒店集团和盖璞公司等多家美国公司以及一些欧洲公司，就冒犯性内容进行了道歉，并改变或删除了这些内容。

美中贸易全国委员会的高级副主席埃琳·恩尼斯认为，美国公司可以研究美国国务院以及联合国及其他机构是如何提及中国领土的。

文章指出，一连串的事件之后，商业和贸易顾问就公司如何能在一开始就避免陷入这类情况给出了建议，包括聘请中国事务专家，了解关于地图的国内法规，以及关注中国的广告和网络相关法律等。

责任编辑：张岩