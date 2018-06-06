北京过半中小学生视力差 父母近视增孩子近视几率

原标题：北京过半中小学生视力不良 父母近视增加孩子近视几率
6月6日是第23个全国爱眼日，根据国家卫生健康委专题新闻发布会消息，全国近视人数已超过4.5亿，其中近视高发年龄段为青少年阶段。北京市疾控中心近日发布的《2017年北京市中小学生近视相关因素调查报告》就显示，2015-2016学年度，北京市中小学生视力不良检出率为58.57%。
孩子近视有可能受父母近视影响。根据北京市中小学生的调查显示，父母双方都近视的学生中，近视报告率为58.01%；父母一方近视的学生中，近视报告率为51.49%；父母都不近视的学生中，近视报告率为43.58%。
此外，42.84%的学生课桌椅高度从未按照自己身高调整过，近三分之一学生不能做到在家学习时同时使用台灯和房屋照明，39.03%的学生课外读物字体大小不符合国家标准。这些都是对中小学生近视发病率产生不同程度影响的因素。（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国派了一位将军去朝鲜(图)
- 【 军事 】 我东风41第10次试射成功 投射多个弹头
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 快手成A站救命稻草：估值不及B站零头
- 【 教育 】 2018高招动态：部分地区录取率突破90...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有