北京过半中小学生视力差 父母近视增孩子近视几率

原标题：北京过半中小学生视力不良 父母近视增加孩子近视几率

6月6日是第23个全国爱眼日，根据国家卫生健康委专题新闻发布会消息，全国近视人数已超过4.5亿，其中近视高发年龄段为青少年阶段。北京市疾控中心近日发布的《2017年北京市中小学生近视相关因素调查报告》就显示，2015-2016学年度，北京市中小学生视力不良检出率为58.57%。

孩子近视有可能受父母近视影响。根据北京市中小学生的调查显示，父母双方都近视的学生中，近视报告率为58.01%；父母一方近视的学生中，近视报告率为51.49%；父母都不近视的学生中，近视报告率为43.58%。

此外，42.84%的学生课桌椅高度从未按照自己身高调整过，近三分之一学生不能做到在家学习时同时使用台灯和房屋照明，39.03%的学生课外读物字体大小不符合国家标准。这些都是对中小学生近视发病率产生不同程度影响的因素。（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）

责任编辑：余鹏飞