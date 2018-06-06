环球时报社评：美国对华为的防范和排斥极不公正

原标题：社评：美国对华为的防范和排斥极不公正

据美媒报道，美国社交平台脸书准备终止与中国公司华为的数据共享协议。这是美方对中国公司、尤其是对华为的警惕和排挤都在上升的又一迹象。

脸书与大约60家设备生产商签署了数据共享协议，而数据共享是互利的商业合作。那些设备生产商需要通过共享大型平台的数据来不断优化自己产品对应用软件的适配，而平台则可以通过这些合作使自己的应用软件适用于各种手机终端，更好地服务用户。

把华为单列出来，以信息安全为由切断它与美国最大社交平台的联系，释放的是要将华为进一步排斥出美国市场的信号。在今天IT业硬件终端和应用软件高度融合的时代，美方这样做对华为严重有失公正，对脸书也会造成损失。

美国对中国IT公司的高调防范给世界做出很坏的示范。美国无疑是在这方面走得最远的国家，但是同时美国IT公司在世界各国的渗入又是最深、最广的。

微软、英特尔、高通等公司软硬件在中国的应用可谓无处不在，苹果手机在中国精英群体中的使用率非常高。它们究竟在中国收集了多少数据，又在多大程度上对中国信息安全构成了威胁呢？不能不说，美方每一次叫嚷中国公司威胁了美国安全，都在提醒我们思考：那些美国公司究竟在中国做了什么？

所有电信设备和应用软件都是本国制造的，连其中的零件也百分百出自本国制造商，那应该最安全。然而全球化时代没有一个国家能够做到这点，那么所谓的“绝对安全”就不该是各国政府的目标。尤其是，美国受到外国设备和零件“侵入”的程度最低，它更不该动辄举起国家安全这个旗帜了。

美国反复祭出安全牌，部分原因出于政客们的无知和极端民族主义，还有部分原因是一些人把国家安全当成了在国际贸易中耍赖的万能理由。华为制造的很多设备已经优于美国公司的同类产品，排斥华为是美国的贸易保护主义在作祟，没有别的说辞了，就拿国家安全说事。

现在的情况是，华为等中国公司在美国市场受到的歧视，要比苹果等美国公司在中国受到的限制严重得多。设想一下，如果苹果手机在中国的销售层面就遇到阻力，如果该手机搭载中国微信、微博等应用软件面临中国国产手机所没有的额外困难，那么苹果在中国还能发展吗？

美国一边在本国市场打压中国科技公司，一边要求美国的科技公司在中国享受它们在美国的权利，甚至把手插到中国来，试图规定中国政府能对本国科技公司做什么，不能做什么。美方的做法似乎越来越肆无忌惮，它很像是在谋求凌驾于世界各国之上的、不容挑战的高科技霸权。

华盛顿如此打压华为等中国制造商，是在一步一步给苹果等美国公司在中国市场挖坑。美国的做法是在破坏IT产业的全球生态，当其他国家的IT公司被一点点剥夺互联网时代的基本生存条件后，美国的大型IT公司的生存资源必将走向枯竭，它们不可能成为唯一幸存下来并且越活越好的恐龙。

特朗普政府对世界经济的体系性打击真的就像把一颗大直径的小行星扔到地球上。最让人担心的是，华盛顿可能不知道究竟自己在干什么。

责任编辑：张岩