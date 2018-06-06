原标题：英国人怒了，咱们还资助中国电影？

文/观察者网 徐蕾

本应援助贫困地区的钱，英国却拿来花在了中国电影业上，况且，类似的事情还不是第一次。

据英国《泰晤士报》当地时间6月5日报道，英国下议院当天发布一份关于海外援助报告，称英国一些冠名为外国发展援助的预算似乎并没有把重点放在减轻贫困上，因为资助内容竟然还包括中国的电影院建设和电影产业发展等。

报告并未提及援助总额。但是据中国驻英国大使馆网站显示，2015-2016年，英官方发展援助（ODA）总额约为4.15亿英镑，占国民总收入（GNI）的0.7%。

此外，这笔巨款到底如何使用？被哪些部门使用？英国似乎还是“一头雾水”，这也招致一些官员的批评。

《泰晤士报》截图

《卫报》截图

英国为中国花了多少钱？花在哪？

据悉，英国外交与联邦事务部繁荣基金的用途遭到了英国议员们的质疑。其中部分资金还用在了资助中国电影产业上。（观察者网注：繁荣基金旨在帮助英国实现其“为全球增长创造条件”的外交政策目标）。

报告显示，2016-17年，繁荣基金总价值的20%左右，都用来提高英国实力，而不是帮助消除世界范围内的贫困。其中，有一半都是关于中英合作的。

涉及到中国的部分，其部分支出的确有“明确的发展重点”，比如帮助中国的灾后重建项目、气候变化研究。

但是，对中国电影产业的资助则似乎与英国对外援助的目标关系不大，其资助内容包括中国电影产业发展、提高中国影院设施建设，和提高中国信用债券评级体系。

英国《卫报》提供的数据称，2017年的繁荣基金大约为4600万英镑（约合人民币3亿9千万元）。但《每日邮报》、《每日快报》报道显示，包含中国电影自主的这笔资金总额高达140亿英镑（约合人民币1200亿元）。

同时，这份报告还披露，英国拒绝向去年遭受飓风“艾玛”袭击的海外领土提供援助。到目前为止，英国首相特蕾莎·梅承诺的援助中，只有六分之一已抵达加勒比海的安古拉岛。有人认为剩下的5000万英镑（约合人民币4亿2千万）可能是有条件的，那就是增加税收和削减工资。

因此，英国议员们认为，对中国电影产业的资助，并没有达到对外援助的目标——把重点放在减轻贫困上。英国《每日快报》表示，由于预算许多都是又英国外交部管理的，这也使得英国外交部受到抨击。

《每日快报》截图

根据5日发布的报告，上述繁荣基金部分来自英国官方发展援助（ODA）。因此，这项质疑也就成了对ODA资金使用途径及其透明度的质疑。

值得注意的是，根据英国政府网站2015年10月消息，英国国际发展部（DFID）在2011年3月就已经结束了对中国的双边援助项目。英国国际发展部不再向中国提供ODA基金，或为中国国内发展提供帮助。

《每日邮报》2013年报道称，中国在2011年被列入16个“不适合再接受财政援助的国家”之一。所有的双边援助本应在5年之内就全部叫停，然而，在16个国家之中，只有俄罗斯是真的被断了援助。

什么是英国官方发展援助（ODA）？

根据5日的报告，2015年时，英国政府承诺在ODA上投入国民总收入（GNI）的0.7%。

中国驻英国大使馆网站显示，2015-2016年，ODA总额约为4.15亿英镑。但是根据世界银行的数据，英国2016年GNI为2587657000000美元，按照0.7%的比例，其ODA就应为18113599000美元，约181亿美元（134亿英镑）。5日的报告除了占比之外，也没有具体给出ODA的总额。

该报告指出，英国援助战略的主要目标是：加强全球和平、安全与治理；加强抗灾能力和危机应对能力；促进全球繁荣；解决极端贫困问题，帮助世界上最脆弱的国家。

ODA排除了任何对高收入国家的援助。尽管高收入国家偶尔会回到中等收入国家的序列，但是这并不代表其可以获得ODA的资格。

不过，ODA并不阻止英国在任何需要的地方提供人道主义援助，包括向高收入国家和地区提供人道主义援助，但是它不允许政府用ODA的资金进行此类援助。

中国驻英国大使馆网站表示，根据联合国千年发展目标，英正逐步将对具体项目的援助改为向落实减贫战略的国家政府直接提供援助。2011年，英宣布停止对俄罗斯、中国、越南、塞尔维亚等16国的直接援助，将援助集中于埃塞俄比亚、孟加拉、尼日利亚、刚果（金）、巴基斯坦等27个最不发达的国家和地区。2013年，英成为七国集团中首个将国民总收入0.7%用于对外援助的国家。

资金使用不透明

除了偏离最初援助目标，资金的使用不透明也是该报告抨击的。虽然大部分的援助资金是由国际发展部使用，但是近年来，其他政府部门也更多得从中拿钱。

该报告数据显示，2016年，国际发展部使用了ODA的73.8%，2015年为80.5%。其他部门使用ODA资金，从2015年的19.5%，提高到2016年的26.2%。《每日邮报》指出，2017年，27%的援助资金都是被其他部门使用的，而不是国际发展部。

报告称，将资金分散到各个部门有助于充分利用政府的办公网络，以提高ODA的使用质量。但是，这也产生了风险：一致性、透明度和对扶贫的关注。

为脱欧找退路？

该报告披露后，引起了普遍不满。

议员们警告说，政府正在破坏对外国援助的信任，因为他们没有确保把钱花在世界上最贫穷的人身上。

《卫报》称，该报告对英国国际发展部海外援助支出的透明度提出了担忧。该报告呼吁国际发展部停止其所有海外援助。

据《泰晤士报》报道，一些援助组织表示，英国的这些花费似乎都是为了加强其贸易联系。慈善组织“Bond”指出，英国在资金流入的国家选择上，“非常关注那些在英国脱欧后很重要的国家”。

《每日邮报》援引英国政府发言人的话，他表示：“我们清楚，我们必须确保援助预算花得很好，而且不能花得更好。政府已经提高了标准，以使纳税人的钱实现最大的价值。”

英国海外援助多次遭本国媒体质疑

观察者网注意到，英国援助别国产业被吐槽的事情，已经不是第一次了。这次是电影业，5年前，则是航天业。

早在2013年，英国政府就被狂喷，原因与这次类似。当时，英国被曝向中国和其他国家投入上百万英镑，以“帮助这些国家发展航天业”。

《每日邮报》称，英国2012年给了中国274万英镑（约合人民币2351万元）的援助款。由于该消息发布时间与“中国计划在2017年收集月球土壤样本”相同，这些资金就被认为是用于资助中国的航天业。

而在去年，还是《每日邮报》的报道称，英国在非洲斥举资援助，本该是帮助非洲脱贫，结果却还资助了中国商人建厂。

据驻英国经商参处2014年数据，英国官方发展援助在地域分配倾向于对低收入国家的援助。英国确定了28个援助优先国家，超过1/3的英国的官方发展援助被分配到撒哈拉以南非洲，分配到亚洲中部和南部的比例为22%。2012-13年度，由设在援助优先国家办事处支配使用的援助资金超过27亿英镑，其中埃塞俄比亚为最大受援国，援助支出为2.6亿英镑。

但是近年来，蹒跚的经济加上脱欧带来的影响，英国自顾不暇。有分析称英国可能无法继续支撑英国对非洲国家现有的援助水平，尤其是塞拉利昂、埃塞俄比亚这类严重依赖英国援助的国家。据世界银行数据，2014年英国向塞拉利昂提供了2.38亿英镑的援助，占到后者当年经济总量的6.8%。同年，英国对埃塞俄比亚的援助额达到3.22亿英镑，占后者经济总量的0.8%。

责任编辑：余鹏飞