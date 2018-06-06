不愧是扭转乾坤神器 中国“东风”战略导弹出新解

原标题：“东风”，不愧是扭转乾坤的神器（手动狗头）

辛弃疾肯定没想到，有一天他会给中国导弹起名字。

军事博主@科罗廖夫今天（6日）发了一张截图。

这位日本朋友思路启发了不少网友。

这倒是解释了很多事情。。。。。。

“东风”，不愧是扭转乾坤的神器。

各位要不试着去诗词大会上比比飞花令？

古诗词已经不能限制网友的发挥了，散文来了，

默默把“春天”换成“东风”的小心思都体现在你的表情包里了

歌也来了。

这位同学后半句的发挥不错

同样的思路还可以继续发挥。

不过回到正题上，我国地对地弹道导弹为什么要叫东风啊？

正确答案揭晓↓↓↓↓↓

微博网友@Mittermeyer_FIA川舵 总结了详细版的“东风新解”。

网友根本停不下来……

所以说，军宅不可怕，就怕军宅有文化！

顺便提醒明天就要高考的小朋友，万一不小心看到这条推送，请不要当真！开心看完，休息备考啦~

责任编辑：余鹏飞