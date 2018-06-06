不愧是扭转乾坤神器 中国“东风”战略导弹出新解

原标题：“东风”，不愧是扭转乾坤的神器（手动狗头）
辛弃疾肯定没想到，有一天他会给中国导弹起名字。
军事博主@科罗廖夫今天（6日）发了一张截图。
这位日本朋友思路启发了不少网友。
这倒是解释了很多事情。。。。。。
“东风”，不愧是扭转乾坤的神器。
各位要不试着去诗词大会上比比飞花令？
古诗词已经不能限制网友的发挥了，散文来了，
默默把“春天”换成“东风”的小心思都体现在你的表情包里了
歌也来了。
这位同学后半句的发挥不错
同样的思路还可以继续发挥。
不过回到正题上，我国地对地弹道导弹为什么要叫东风啊？
正确答案揭晓↓↓↓↓↓
微博网友@Mittermeyer_FIA川舵 总结了详细版的“东风新解”。
网友根本停不下来……
所以说，军宅不可怕，就怕军宅有文化！
顺便提醒明天就要高考的小朋友，万一不小心看到这条推送，请不要当真！开心看完，休息备考啦~
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