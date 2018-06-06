原标题：杨晓渡会见泰国监察专员署首席监察专员威塔瓦————头条——中央纪委国家监委网站

中共中央政治局委员、中央纪委副书记、国家监察委员会主任杨晓渡6月6日在北京会见泰国监察专员署首席监察专员威塔瓦。（中央纪委国家监委网站 张祎鑫 摄）

中共中央政治局委员、中央纪委副书记、国家监察委员会主任杨晓渡6月6日在北京会见泰国监察专员署首席监察专员威塔瓦。

杨晓渡表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中央纪委国家监委正继续落实好全面从严治党和反腐败的战略部署，保障中国经济社会建设持续健康发展。希望中泰双方深化反腐败合作，促进中泰全面战略合作伙伴关系得到更大发展。

威塔瓦高度评价中国领导人推进反腐败的战略定力和取得的成绩，表示愿与中方加强相互学习借鉴，共同打击腐败行为。

同日上午，中央纪委副书记、国家监察委员会副主任李书磊与威塔瓦进行工作会谈，双方签署了《中华人民共和国国家监察委员会与泰王国监察专员署合作谅解备忘录》。

责任编辑：张岩