孙春兰：要将视力健康纳入学校素质教育

原标题：（时政）孙春兰在京参加全国爱眼日活动

希望全社会都来关心、支持、参与青少年的视力保护

新华社北京6月6日电今天是全国爱眼日，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰来到北京市史家胡同小学和南磨房社区卫生服务中心，参加“科学防控近视、关爱孩子眼健康”主题活动，调研考察青少年近视防控工作。

孙春兰指出，近年来我国青少年视力健康问题日益严重，习近平总书记对此高度重视，作出重要指示。各地各相关部门要把习近平总书记的关怀带到广大青少年中，认真落实党中央、国务院关于青少年近视防控的决策部署，组织开展好全国爱眼日系列活动，在全社会营造“政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注”的良好氛围，通过各方面的共同努力，让每个孩子都有一双明亮的眼睛和光明的未来。

学生在校学习活动时间长，学校是防控近视的主阵地。孙春兰强调，要改善教学设施和条件，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，监督学生看书学习的姿势，避免长时间、不科学用眼。同时，要按照动静结合、视近与视远交替的原则，合理安排课程与活动，严格落实每天上下午各做1次眼保健操的制度，积极创造课间室外活动的条件，确保每天体育活动不少于1小时。要将视力健康纳入学校的素质教育，把中小学生视力保护情况与学校考核挂钩，使近视防控工作有抓手、易考核、能落地。

孙春兰指出，预防青少年近视是一项系统工程，需要建立健全综合防治的干预体系。要全面推广新发布的近视防治指南和弱视、斜视诊治指南，鼓励广大医务人员和专家学者发挥专业优势，开展近视防控健康教育，引导青少年树立正确的用眼观念，掌握科学的用眼方法。要定期为青少年学生检查视力，建立视觉健康档案，通过早期筛查及时发现视力异常或可疑眼病，尽早跟踪干预，努力减少近视特别是高度近视。要把青少年近视防控纳入基本公共服务的综合考核指标，组织实施督导检查，及时发现问题，确保各项防控措施落实到位。（完）

责任编辑：张岩