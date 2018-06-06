这位副市长被曝坐拥9位情妇 钱财却都交妻子保管

来源：法制晚报

原标题：夫妻档、父子兵、兄弟连 贪官“全家腐”又引关注

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）因为治家不严，或者是为了构建亲信腐败网，贪官“全家福”变成“全家腐”的情况此前曾多次被曝光，其中最典型的是原全国政协副主席苏荣在任职期间支持、纵容亲属擅权干政，包括老婆、儿子和女婿在内共14名家庭成员涉案。

而今天，三门峡原市委书记赵海燕落马690天后，其正厅级局长老公也被查；与此同时，前省委书记程维高之子今天再上追逃名单，据报道，此人借其父身份，7年获得身家数亿。

由此，贪官“全家腐”又引关注。

今天 “卖官女书记”丈夫落马

夫妻俩先后落马

今天上午，据河南省纪委监委消息，河南省地质矿产勘查开发局原党委书记、局长张锦同涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

张锦同的妻子赵海燕比张锦同小7岁，出生于1963年，曾历任义马市委书记，新乡市副市长，焦作市委常委、副市长，三门峡市委副书记、市长，三门峡市委书记等职。2016年7月，被称为“卖官书记”的赵海燕落马。

近日，赵海燕的名字出现在中国裁判文书网公布的一份判决书中，该判决书系灵宝市原市委书记李宏伟行贿、受贿案，其中写道：李宏伟为谋取职务上的提拔，先后9次送赵海燕（另案处理）现金共计100万元。

今天 程维高之子再上追逃名单

程慕阳再上追逃名单

今天，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告。此次50人名单，河北省委原书记程维高之子程慕阳也在列。早在2015年4月，“天网”行动之初，发布100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令时，程慕阳就在其中。

程慕阳父亲程维高1990年任河北省代省长、省长，1993年至1997年任河北省委书记。根据中纪委通报，“程维高在担任河北省主要领导期间，插手行政事务，为他人和其子程慕阳谋利，给国家造成巨大经济损失；放任配偶子女利用其职务影响，进行违纪甚至违法犯罪活动。”。

夫妻档 手铐有你的一半也有我的一半

李春城妻子曲松枝

丈夫是大老虎，“贪内助”帮着收钱是“夫妻档”的常见模式。例如，2015年12日，四川省委原副书记李春城因受贿、滥用职权，被判处有期徒刑13年。2016年1月8日上午，李春城的妻子曲松枝受贿案一审宣判，法院认定，曲松枝在与李春城的共同犯罪中受贿2800余万元，判处有期徒刑7年。据报道，曲松枝曾任成都红十字会党组书记及常务副会长。

贪官有权之后找情妇是比较常见的，例如湖南常德市委原常委、副市长卢武福被报道说共有9个情人。但是，他收受的大部分钱物，却都交给妻子苗旭华保管。苗旭华在听到湖南省纪委调查卢武福的“风声”后，还协助卢武福搞财产“自清自查”。为掩人耳目，她两次购买新手机和电话卡用于串供。

在合肥市委原副书记许道明、合肥市商务局原局长江黎夫妇的案例中，则是夫妻分别利用职务之便敛财，最终一同获刑。据报道，自1995年至2006年的11年间，许道明利用职权受贿123次，其中单独受贿122次。单独非法收受他人财物共计人民币156.42万元、美元3.28万元、港币1000元，伙同江黎非法收受他人财物共计人民币100万元。2008年7月，许道明因犯受贿罪和巨额财产来源不明罪，被判处无期徒刑，江黎则获刑4年。

夫妻档当中，比较“另类”的是“贪妻”太高调，结果扯出“贪夫”。例如，2012年7月，铁道部宣传处前处长陈宜涵因铁道部天价宣传片被查，调查人员在其家中查获超过1000万元的巨额现金和至少9件北京市房产证，随即牵出其夫铁道部运输局车辆部原副主任刘瑞扬的贪腐案。

父子兵 谁坑谁傻傻分不清

老子当官儿子经商，父亲为其子经营活动谋取利益是“父子兵”的常见套路。例如就在前天，澎湃新闻报道说“最牛房地产商”赵晋引发的官场地震仍未完全停止，天津规划国土部门28人被处理，涉赵晋名下多个项目。赵晋是谁？他就是电视剧《人民的名义》当中“赵瑞龙”式的人物。

赵晋的父亲是曾经担任江苏省委常委、秘书长的赵少麟。凭借这般特殊背景，赵晋在房地产市场纵横20余年。2017年5月，赵少麟因单位行贿罪、骗购外汇罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千五百万元。

另一对有名的父子兵是刘铁男和刘德成。2014年12月，国家发改委原副主任刘铁男因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。检方披露的案情显示，刘铁男的贪腐行为多与其子刘德成有关，刘德成由此被称为“最坑爹”儿子。但是根据中纪委官网透露的此案细节，其子刘德成曾回忆说：小的时候每次我爸骑车带我去奶奶家的时候，都不走大路，都串胡同，跟我说这样近，做人要学会走捷径……

除了怪老爹带自己“走捷径”，还有的“贪儿子”一被查就揭发老爹。例如2016年3月，内蒙古金融“老虎”，内蒙古银行股份有限公司原董事长、党委书记杨成林因涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪、贪污罪一案开审，涉案金额达6亿多元。与杨成林一起站在被告席受审的还有他的儿子杨海和情妇张婷。

据公诉机关介绍，杨海到案后，揭发了父亲杨成林向两家公司索要4900万元的犯罪事实。

兄弟连 一荣俱荣一损俱损

王氏三兄弟一损俱损

最知名的兄弟同受审案例，当属令计划和令政策，其中令计划是落马“兄弟连”中级别最高的官员。令家兄弟太过知名，不必赘述。

较少人关注的则是和令氏兄弟有关的山西王氏兄弟。据山西纪委消息，2017年6月5日，山西省政协民族宗教委员会原副主任王茂全被开除党籍；此前的5月31日，太原高新区原党工委书记王茂建被开除党籍。当时，观海解局就曾报道，上述二人与2015年落马的山西运城原市委书记王茂设为亲兄弟。2017年1月初，徐州中院一审判决，因单独或与上述二人等受贿5235万元，王茂设获刑15年。媒体公开报道称，王茂设与令计划家族私交很好。

还有“另一组”王氏族三兄弟也是一荣俱荣一损俱损。2017年5月，担任国家统计局党组书记、局长仅数月就落马的王保安受审，法院认定其受贿1.5428亿余元。落马后的王保安每一次“出场”都会引发舆论场对“弟兄三人都做官都被查”的感慨。王保安于2016年1月26日被查，同年3月2日，焦作市人大常委会决定免去王宏景的焦作市人民政府副市长职务（王宏景系王保安胞弟）。最尴尬的是，就在王保安被查4天前，王宏景才刚刚被任命为副市长，所以王宏景被称作“最短命副市长”。

王保安落马，不但牵出了大弟弟王宏景，小弟王宏希也几乎在同一时间落马。王宏希是平顶山市湛河区原区委书记。2017年5月，王保安因受贿罪被判处无期徒刑；2017年6月，王宏希因受贿罪一审获刑四年；王宏景的案件则在进一步审理中。

责任编辑：桂强