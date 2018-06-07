完整版视频 “被总统耽误的超级网红”普京说了啥

原标题：完整版视频来了！专访“被总统耽误的超级网红”

近年来，出现在公众面前的普京，不仅是位国家元首，还是一位会开战机，能下潜艇，“上天入海”无所不能的“超级网红”。

如果不从政，普京会从事什么职业？他现在还在做哪些运动？每天会锻炼多久？

世界杯即将在俄罗斯开幕，他最喜欢的球队、球员是哪一个？

接下来，他还将出席上海合作组织青岛峰会并对中国进行国事访问，在他的心中，“俄罗斯梦想”与“中国梦”有什么异同？他对习近平主席又有什么样的印象呢？

5月31日，普京在克里姆林宫接受中国中央广播电视总台台长慎海雄的独家专访时给出了答案。

从“一带一路”聊到足球健身，从啤酒海鲜聊到国际热点，这个专访，值得一看。

责任编辑：张迪