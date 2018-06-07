完整版视频 “被总统耽误的超级网红”普京说了啥

原标题：完整版视频来了！专访“被总统耽误的超级网红”
近年来，出现在公众面前的普京，不仅是位国家元首，还是一位会开战机，能下潜艇，“上天入海”无所不能的“超级网红”。
如果不从政，普京会从事什么职业？他现在还在做哪些运动？每天会锻炼多久？
世界杯即将在俄罗斯开幕，他最喜欢的球队、球员是哪一个？
接下来，他还将出席上海合作组织青岛峰会并对中国进行国事访问，在他的心中，“俄罗斯梦想”与“中国梦”有什么异同？他对习近平主席又有什么样的印象呢？
5月31日，普京在克里姆林宫接受中国中央广播电视总台台长慎海雄的独家专访时给出了答案。
从“一带一路”聊到足球健身，从啤酒海鲜聊到国际热点，这个专访，值得一看。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国派了一位将军去朝鲜(图)
- 【 军事 】 我东风41第10次试射成功 投射多个弹头
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 快手成A站救命稻草：估值不及B站零头
- 【 教育 】 2018高招动态：部分地区录取率突破90...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有