这部法西斯小说遭停售 却有“日杂”向作者道歉

原标题：前几天还在幸灾乐祸的“日杂”“台独”们，今天脸疼吗

上周，耿直哥曾经给大家曝光了一部来自日本的“法西斯”和“反人类”小说《在异世界开拓第二人生》。

这部小说最大的争议是故事的主人公。小说的作者居然将其设定为是一个在中国屠杀过3000人的侵华日军转世，而且这个主人公还凭借这一屠杀“功力”成为了故事中“人生赢家”。这也被中国网民直接视为是在赤裸裸地“认可”日本当年的法西斯反人类罪行。

之后，这部小说不仅在中国引起了广泛的声讨，更在日本也引起了不小的震动。

而与此同时，另一部来自日本的漫画作品，却以一种完全不同于前者的方式，在中国又掀起了一波新的舆论热潮。

身败名裂

耿直哥先和大家说说日本那本“法西斯反人类”小说和其作者的后续进展吧。在引起中国舆论的谴责后，这本小说也引起了日本一些理性的网友乃至韩国网民的关注。

结果，该作者过往更多过分的言论被被纷纷“扒”了出来，比如他不止一次在自己的社交账号上把中国和韩国分别辱骂为“虫国”和“姦国”，而且他的历史观也相当的扭曲，在慰安妇等问题上都有明显的日本右翼倾向言论。

结果，在巨大的舆论和市场压力以及道德危机面前，这名作者已经道歉并关闭了自己的社交账号，他的小说和漫画已经全部停止发售了。而原本要给把他的小说制作成动画并于今年10月开播的日方制作公司和几位要给该动画配音的日本知名配音演员，经过不少中国网友提醒乃至抗议，也于今天已经纷纷公开宣布退出该动画的制作。

可以说，这部日本“反人类”的小说以及作者，已经彻底“身败名裂”了。

▲图为其小说漫画停止发售的报道

▲图为制作公司和配音演员纷纷宣布退出的部分声明截图

颇为讽刺的是，之前当大陆网民以及我们《环球时报》等媒体在曝光这部“反人类”小说的时候，一些为了“反中”和“台独”早已连做人最基本的底线都不要了台湾媒体和台独势力，却在积极为这部法西斯小说“洗地”，或是嘲笑我们这些举报者。

比如台独媒体《苹果日报》就用下面这个很恶心的标题在暗讽举报这部小说的大陆网民是“强国人玻璃心碎”：

而在台独分子最活跃的台湾“PTT”论坛上，也同样不乏辱骂国人的言论：

当然，在这些辱骂抗议国人的“杂种”中，还少不了内地网络上的“日杂”分子。比如：

甚至还有“日杂”分子一度打着“代表中国内地人”的旗号，极为下贱地向那个日本作者道歉：

所以，如今这小说作者“身败名裂”，作品被日方下架和解约的结局，可以说是狠狠地打了这些“杂种”一个打耳光。

这里耿直哥需要解释一下的是，我之所以用“杂种”一词形容这些东西，是因为用“人”形容他们实在是太侮辱“人”这个词了。毕竟，能为反人类小说及其作者洗地的，已经不配称之为“人”了。

感动中国

耿直哥相信大家在看到这个“感动中国”的小标题时一定会感到很奇怪，特别是耿直哥前面一直都是在怒斥那本“反人类”的小说及其支持者的，为什么突然又转到了一个“感动中国”的话题上呢？

但事情就是这么巧合。就在《在异世界开拓第二人生》这本“反人类”小说在中国引起全网声讨的时候，另一本同样来自日本的漫画，却深深地触动了很多中国网民的心。

这本漫画名叫《星间大桥》，是一位名叫@kyukkyupon的日本漫画家的新作。

根据网友@弥见其新 的介绍，这部漫画是作者根据她奶奶的经历改变而来，虽然乍一看讲述的是一个日本少女的恋情故事，实际上故事有着深刻的历史背景以及超越政治的思考。

比如，这个故事发生的背景是1936年的上海，故事的男女主人公则分别是一个中国小男孩和一个爱上他的日本小女孩，但他们的相恋却很快却因为日本侵华战争而遭到撕裂。

但最难能可贵的是，漫画的作者通过故事中小女孩朴实纯粹的视角，表达出了对战争的强烈的厌恶与反思情绪，更流露出了不少日本给中国造成的伤害的难过与愧疚之情，以及对和平的向往。

其中故事中日本女主人公的一句“我爱着的祖国，将他的国家给烧毁了”的话，更是在中国的微博上触动了众多网友的心。

目前，众多被感动的中国网友，还纷纷前往《星间大桥》的作者的社交账号上留言，表达了对她作品的认可和欣赏之情。而这位作者也非常高兴地用中文感谢了中国网友的认可和鼓励。

最后，在中国的微博上，有不少网友希望国内的相关机构可以多多正版引进诸如《星间大桥》这样的日本作品，从而用中国市场的力量来告诉日本文艺界究竟什么样的作品才是能赢得中国读者认可，什么样的作品才是中日关系有益的。

而从《星间大桥》在中国赢得一片赞誉、以及那部在中国遭到全面唾弃的《在异世界开拓第二人生》来看，耿直哥觉得中国读者的口味其实很简单也很朴素，只要不美化战争罪行，只要能承认日本在战争给中国人民带来了伤害，能对侵略行为、军国主义行为进行反思，就足够了。

毕竟，我们从来都不是“仇日”，我们仇恨的一直都是掩盖、隐瞒甚至美化[侵略战争]这种给中国乃至日本人民都带来沉痛伤害的罪行啊。

责任编辑：桂强