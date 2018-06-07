蔡英文亲信吴音宁被查:买洋酒送党部挪公费帮表哥

原标题：买洋酒送党部挪公费帮表哥，蔡英文亲信吴音宁遭突袭查账

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]台北农产运销公司总经理吴音宁上任后争议不断，近日更接连爆出用公款买残货送家乡、送洋酒绑桩（巩固支持者）等争议，不仅遭调查部门盯上，台北市长柯文哲也要求政风处等相关单位前往北农突袭查账。有舆论痛批，“满城尽是吴音宁”是目前台湾官场的真实写照，更有人表示，继蔡英文器重的“吴三贵”之一——40天下台的前“教育部长”吴茂昆之后，吴音宁是否会成为下一个下台的“贵人”。

台北市突袭查账

1984年5月正式成立的台北农产运销股份有限公司（简称北农），是全台湾最大的农产品、尤其是蔬菜产销调节平台，负有稳定全台农产品价格的重要作用。总经理吴音宁上任后争议不断，据台湾《中国时报》6日报道，有台北市议员爆料，北农动用业务推广经费新台币22万元，补助吴音宁表哥所在的彰化溪州乡活动。5日，议员汪志冰要求她说明这是业务推广费的哪一笔，吴音宁称，业务推广费赠送贵宾是从过去沿用到现在的做法。《联合报》提到，很多议员要求北农提供业务推广费的相关明细，结果北农只提供日期、摘要、金额，其中摘要几乎都是“赠送贵宾蔬果”。此外，针对有蓝营议员日前披露吴音宁赠送60瓶洋酒给民进党台北市党部，吴音宁称是“不当抹黑”。

吴音宁引发的种种争议，也让台北市长柯文哲相当不满。5日，台北市政府派出政风处4人、市场处3人、会计师1人及2名官股董事一同赴北农查账，查账范围从去年7月至今，主要追查吴音宁上任以来的各项资金运用。台北市财政局副局长、北农监察人沈荣铭6日称，初步发现北农确实曾买酒，不过数量没有达到议员所称的60瓶，也未注明赠送对象，还需要仔细厘清。他表示，北农账目太过简单，仅注明送给贵宾，容易产生误解，未来将要求北农建立制度，包括补助对象及赠送对象等都要写清楚。据联合新闻网报道，岛内5日盛传吴音宁的父亲吴晟为了帮女儿止血或辞掉“总统府资政”一职，吴音宁对此表示否认。

被嘲讽“高年薪实习生”

1972年出生的吴音宁本是一名文学工作者，此前担任彰化县溪州乡公所主任秘书，其父是诗人吴晟。出任北农总经理后，吴音宁不断遭到质疑。有台北市议员称，去年在议会质询吴音宁，发现她坐领年薪250万元，却不具备专业知识与常识，对已事前告知质询题目毫无准备，不仅看不懂财报，也答不出基本问题。网上疯传吴音宁去年在台北市议会上遭质询的视频，对于自身业务完全不熟的她完全答不出问题，不断重复“我有认真在学习”“对农业抱有很大的热情”。她因此被嘲讽为“高年薪实习生”。今年春节后岛内休市11天，产销调节失衡，菜价暴跌。作为北农总经理的吴音宁却当起“神隐少女”，任凭台北市政府千呼万唤也不露面，甚至在北农董事长陈景峻召开记者会时临阵脱逃，许多农民为此怒斥。

毫无专业知识的吴音宁为何能身居要职？台湾“中央日报网络报”称，这桩人事任命案充满政治算计——她之所以出线，一来她是“独派”诗人、“总统府资政”吴晟之女；二来她有参与农业运动的经验；三来她自己是所谓“文青”，而蔡英文当局“文青势力”正当道。

“赤裸裸的分赃政治”

即便吴音宁已被查账，绿营仍极力为她护航。政大教授徐世荣批柯文哲完全在“配合蓝营打击吴音宁”。国民党发言人洪孟楷6日称，吴音宁在政论节目中大吐苦水，却对自己独厚表哥担任乡长的乡、送礼给贵宾等争议说不清，这不禁让人发觉“理性的监督对于脸皮厚的人已经不够”，只会继续纵容像吴音宁这种人继续坐领高薪，“支持民进党，就等于是纵容吴音宁”。前“立委”孙大千称，吴音宁真的不适合担任北农总经理的职位，“对民众来说，更是一场灾难”。

《中国时报》称，会有吴音宁这样的人事安排，除了执政党把这些重要职位视作囊中物、酬庸自己人外，还企图通过固桩、绑桩，打击政治对手。此事与管中闵迟迟无法就任台大校长一事，都暴露了同一现象，即“只问颜色，不要专业”，“这种搞法，与其说是颜色政治学，不如更白话地说，根本就是赤裸裸的分赃政治”。《联合报》直言，蔡英文再不约束官员的行径，失控的治理将使台湾向心力溃散。

责任编辑：桂强