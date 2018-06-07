宁夏经信委原副主任外逃美国 在逃期间曾诈骗亲友

原标题：宁夏经信委原副主任戎生灵外逃美国3年，在逃期间曾诈骗亲友

戎生灵 中央纪委国家监委网站 资料图

6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》（以下简称“《公告》”）。这是中央追逃办在党的十九大后首次、也是自成立以来第二次向国内国际社会通报涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索。

上述《公告》披露了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员的有关线索。其中，宁夏回族自治区经信委原党组副书记、副主任戎生灵涉嫌挪用公款、合同诈骗犯罪，于2015年4月外逃美国。

《公告》公布的戎生灵有关线索为：戎生灵，男，中国居民身份证号码640103196309281850，宁夏回族自治区经信委原党组副书记、副主任，涉嫌挪用公款、合同诈骗犯罪。2015年4月外逃美国，外逃所持证照：E41770558。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，戎生灵是此次中央追逃办通报的外逃人员中，为数不多的正厅级干部。

戎生灵出生于1963年9月，宁夏同心人，1984年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，经济学博士。

1984年7月从宁夏大学毕业后，戎生灵担任过宁夏大学政治系秘书、政治系经济学教研室副主任，自治区政府办公厅秘书，自治区地税局筹备组成员、副局长、党组成员，自治区政府研究室、发展研究中心党组副书记、副主任，自治区政府副秘书长、自治区政府研究室、发展研究中心主任、党组书记等职。

2008年，戎生灵履新自治区经委副主任、党组副书记（正厅级），机构调整后任自治区经信委副主任、党组副书记（正厅级），直至2017年1月被免职。

值得一提的是，官方简历显示，戎生灵于2015年4月起，赴美国雪城大学、纽约市立大学访问学习未归。

2017年 2月，最高人民检察院网站发布消息称，日前，宁夏回族自治区人民检察院依法以涉嫌挪用公款罪对宁夏回族自治区经济和信息化委员会原党组副书记、副主任戎生灵（正厅级）决定逮捕。

10个月后，原中央纪委监察部网站通报了戎生灵被“双开”，并滞留国外的消息。

12月29日，原中央纪委监察部网站援引宁夏回族自治区纪委消息称，日前，宁夏回族自治区纪委对自治区经济和信息化委员会原党组副书记（正厅级）、副主任戎生灵严重违纪问题进行了立案审查。

经查，戎生灵身为党员领导干部，严重违反政治纪律，滞留国外不归且涉嫌挪用公款犯罪在逃；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经自治区纪委常委会议研究，并报自治区党委批准，决定给予其开除党籍处分；经自治区监察厅研究，并报自治区人民政府批准，决定给予其开除公职处分。

此外，戎生灵在逃期间，甚至还曾骗取亲朋好友钱款。

据宁夏当地媒体《新消息报》5月11日报道披露，记者从银川市检察院获悉，在逃人员戎生灵以教学名义滞留国外拒不回国，其在国外仍以信用卡被锁、合伙做生意为由骗取众多亲朋好友钱款。为尽快将其抓捕归案，银川市检察院面向社会发布了对戎生灵的悬赏通告。

银川市检察院提醒在美华人、华侨认清戎生灵的本质，不要为其提供资助，避免上当受骗，蒙受不必要的经济损失。同时正告戎生灵本人回国自首，争取宽大处理才是唯一出路。

责任编辑：桂强