人民日报：上合组织发展正迎来历史性机遇

原标题：让安全与繁荣的阳光照亮共同家园

初夏的青岛，青山绿树，碧海蓝天，绵延的海岸线喜迎八方宾客。6月9日至10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将在这里举行。中国国家主席习近平将同上合组织其他7个成员国、4个观察员国领导人，以及联合国等国际组织和机构负责人一道，共商合作大计。凭海观澜，一座标志团结协作、开放包容的里程碑跃入人们的视野，化为共鸣和期盼。

“上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。”习近平主席如是评价上合组织的成长和影响。

新时代开启新航程。国际风云激荡的关键时期，上合组织发展的重要时刻，中国再次举办上合组织峰会。如何形成新共识，制定新举措，绘制新蓝图，实现新发展？中国智慧将为站在新起点的上合组织注入怎样的发展动力？世界期待答案。

（一）

2001年6月15日，黄浦江畔，上海合作组织成立大会举行。蓝色背景板上6只和平鸽展翅飞翔，如同放飞哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六国共同的梦想，一个矢志和平、倡导合作、奉行开放、追求和谐的新型国际组织登上世界舞台，被视为具有重大历史意义的事件。

以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为基本内容的“上海精神”被写入成立宣言，翌年又被载入《上海合作组织宪章》，正式确立了在组织内的法律地位。17年来，“上海精神”始终是上合组织成功发展的重要思想基础和指导原则，催生了强大凝聚力，激发了积极的合作意愿。国土面积、历史背景、文化传统、经济发展等存在巨大差异的国家走到一起，相互借鉴、取长补短、共同发展。在“上海精神”指引下，上合组织成员国确立“世代友好，永保和平”的国家间关系准则，在协商一致基础上全面推进政治、安全、经济、人文等领域合作，在国际和地区事务中发挥着越来越重要的建设性作用。

“‘上海精神’具有超越时代和地域的生命力和价值，为所有致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供了有益借鉴，也为国际社会构建以合作共赢为核心的新型国际关系实践注入了强大动力。”两年前，习近平主席在上合组织塔什干峰会上总结历史经验，阐述了“上海精神”的时代内涵。

实践证明，“上海精神”体现了21世纪国与国应有的相处之道——以和平方式解决争端、以共赢理念促进发展繁荣。回首过去100多年历史，不时泛起的霸权主义、强权政治、零和博弈、以邻为壑等旧思维，屡屡带来腥风血雨的热战和剑拔弩张的冷战，给世界和平与发展制造了难以跨越的障碍。同《联合国宪章》宗旨一致的“上海精神”，则给地区和世界带来一缕清风，唤起追求和平与合作的强烈共鸣。

实践证明，“上海精神”体现了团结协作、开放包容的时代要求。正如习近平主席曾经引用的哈萨克斯坦谚语所言，“有团结的地方，定有幸福相随”，上海合作组织成员之间不断加深政治互信、加大相互支持，在团结协作和开放包容中获得利益最大公约数——对接发展战略，拉紧人文纽带，彼此相互融合，国家得以发展，人民获得福祉。

实践证明，“上海精神”体现了构建人类命运共同体的价值担当。构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体，这是上海合作组织的信念和行动所在。在建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽世界的征程上，让和平的薪火代代相传、发展的动力源源不断、文明的光芒熠熠生辉，这是上合组织成员国构建共同家园的美好愿景。

世界正处于百年未有之大变局，国家间如何和平共处、共谋发展，考验着各国的智慧。“上海精神”丰富了当代国际关系的理论和实践，体现了国际社会对国际关系民主化的普遍要求，汇入构建人类命运共同体的时代洪流。

（二）

在多边主义遭遇挑战、逆全球化思潮不时涌现的国际背景下，上海合作组织为什么能够凝聚起如此强大的向心力，在欧亚大陆掀起区域合作热潮？

归根结底，在于上合组织的成长顺应了和平发展、合作共赢的大势。当今世界日益成为你中有我、我中有你的命运共同体，地区一体化和经济全球化的关系愈发紧密——地区一体化的发展，在某种程度上就是经济全球化的一部分，如同“溪流汇聚成瀑布”。

“地区一体化和经济全球化是时代潮流，各国和各国人民应该从这一进程中受益。”习近平主席去年6月在上合组织阿斯塔纳峰会作出精辟论断。

成员国政府间国际道路运输便利化协定、公路协调发展规划、成员国政府间农业合作协定……一份份务实合作文件，凝聚了上合组织各成员国推动区域经济一体化的共识，化为一个个脚踏实地的行动。如今，上合组织已建立经贸、交通、农业等多个领域的会议机制，打造了实业家委员会、银行联合体等非官方合作平台。2001年，中国与上合组织其他成员国贸易总额只有121亿美元。2017年，中国与上合组织其他成员国贸易总额达到2176亿美元。由于所有成员国稳步发展双边和多边合作，上合组织地区的总体经济合作规模不断扩大。

“一带一路”建设更是激活了上合组织地区的合作热潮，共赢的成果有目共睹。中方同有关各方积极推动“一带一路”建设同欧亚经济联盟建设等区域合作倡议以及哈萨克斯坦“光明之路”等各国发展战略对接，上合组织为此日益发挥重要平台作用。目前，各成员国积极推动贸易投资便利化，地区经济一体化有望迈出新步伐。

2017年阿斯塔纳峰会期间，与会各国领导人不约而同点赞“一带一路”。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫说，欧亚经济联盟和丝绸之路经济带对接为区域经济合作开辟新前景，为建立上合自贸区提供了可能。白俄罗斯总统卢卡申科表示：“今天的会谈是我们在北京‘一带一路’国际合作高峰论坛框架下进行的重要对话的延续，这是上合组织发展的一个全球榜样。”不久前，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫表示，“一带一路”建设不仅为上合组织地区的发展带来了众多机遇，也为促进上合组织发展同欧洲、中东和非洲的合作创造了有利条件。

“上合组织的开放性、透明性，以及不断扩展的伙伴关系，毫无疑问与中国提出的人类命运共同体理念愈发接近。今年恰逢‘一带一路’倡议提出5周年，青岛峰会将进一步推动该倡议的落实。”上合组织秘书长阿利莫夫如是判断。

事实证明，在上合组织地区，地区一体化与经济全球化如车之两轮、鸟之两翼，相辅相成。

（三）

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”发展是安全的基础，安全是发展的条件。上海合作组织从诞生到发展壮大的历程，生动体现了安全与发展的辩证关系，用鲜明的事实为人们提供了重要启示。

“通过艰苦的谈判，各方解决了边界问题。可以毫不夸张地说，无论从边界线的长度，还是从参与谈判的人数来看，取得的成果在亚洲都是史无前例的。”正如俄罗斯总统普京所言，上合组织从建立边境地区军事互信和裁军起步，本就源自地区内各国对加强安全合作、维护和平稳定的共同需求。

上合组织创建之时，中亚地区聚集了多种安全隐患，恐怖主义、极端主义、分裂主义“三股势力”活动猖獗，毒品贩运和跨国犯罪极为严重。成立不久，上合组织就签署了《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》，在国际上首次对“三股势力”作出明确定义，并设立上合组织地区反恐怖机构。

维护地区安全稳定始终是上合组织合作的优先方向。上合组织还先后签署反恐怖主义公约、成员国政府间合作打击犯罪协定、反极端主义公约，搭建情报信息交流网络和网络安全合作平台，举行“和平使命”系列军事演习，关注金融安全、信息安全、生态安全等新挑战，经常就国际和地区热点问题阐明统一立场，推动阿富汗和平和解进程。

上合组织倡导并践行共同、综合、合作、可持续的安全观，安全合作之路越走越宽。习近平主席提出，为提升成员国在安全领域的协调水平和行动能力，中方主张加强地区反恐怖机构建设，严厉打击毒品制贩，愿再次主办上海合作组织网络反恐联合演习，倡议举办防务安全论坛，制定未来3年打击“三股势力”合作纲要。

贫瘠的土地上，长不出和平的大树；连天的烽火中，结不出发展的硕果。发展是解决安全问题的“总钥匙”，唯有聚焦发展主题，积极改善民生，缩小贫富差距，才能不断夯实安全的根基。这些都已经成为上合组织成员国领导人的共识。

谋求共同发展，是“上海精神”的重要内容。开展上合组织区域经济合作，是各成员国领导人从全球视野出发，立足上合组织长远发展，共同确定的重要任务。青岛峰会将就完善全球治理、巩固多边贸易体系等问题发出响亮声音，倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，努力为成员国营造更加有利的外部发展环境。

上合组织积极探索以安全促发展、以发展促安全之道，推行综合施策、标本兼治的安全治理模式，不仅关乎成员国利益，而且为世界安全与发展贡献了“上合力量”。

（四）

“如果把上海合作组织比喻为一幅美丽的画卷，中国就是其中最为亮丽的色彩。”上合组织前任秘书长梅津采夫如此评价。

中国与上合组织，有着特殊的缘分。上合组织成立于中国，也是首个以中国城市命名、总部设在中国境内的综合性区域组织。中国是上合组织创始成员国，始终将推动上海合作组织发展，促进成员国共同振兴作为对外政策的优先方向之一。17年来，中国为上合组织发展作出了卓越贡献。特别是过去5年，从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，再到阿斯塔纳，习近平主席出席历次上合组织峰会并发表重要讲话，为上合组织发展提供中国智慧、中国方案。

上合组织主席国的接力棒再次传到中国手中，中国作用尤其被寄予厚望。从内部看，如何进一步挖掘潜力，让和平与发展成果造福地区人民，仍是上合组织的重要课题。从全球看，国际和地区形势深刻复杂变化，不稳定性、不确定性增加，矛盾交织的世界格外需要稳定因素。

“中方将认真履职尽责，同各方一道，努力给各国人民带来越来越多的获得感，携手创造本组织更加光明的未来。”这是中国作出的坚定承诺。

160多项活动，满当当的上合日程，沉甸甸的合作成果。外长理事会会议、国防部长会议、安全会议秘书会议、最高法院院长会议、文化部长会议、禁毒部门领导人会议……通过一系列机制性会议，中国坚定推动上合组织发展；上合组织首届媒体峰会、首届上合组织政党论坛、首届上合组织妇女论坛、首届上合组织人民论坛……通过一系列新形式新举措搭建民心之桥，中国坚定致力于开拓上合组织合作新境界。

不忘初心，坚定弘扬“上海精神”；发挥优势，充分释放扩员潜力；开拓进取，锐意推进全面合作。中国主张和行动，始终以推动上合组织长远发展为目标。

“中国致力于探索与世界各国共同繁荣的办法，行动与理念赢得了世界尊重，期盼中国在上合组织中发挥更大作用”“相信在中国等国的积极引领下，上合组织将继续发展壮大，在全球发出更有力的声音”……各国人士高度赞赏中国作用。

千帆竞发，这是“帆船之都”青岛特有的壮丽画卷。运动健儿在海上乘风破浪，靠的是对风向、水流的精准把握，蕴涵着察势者智、驭势者赢的深刻道理。

上海合作组织的发展，正迎来天时、地利、人和的历史性机遇。从青岛再出发，携手建设安全稳定、发展繁荣的共同家园，这正是上海合作组织通往美好未来的阳光大道。

责任编辑：桂强