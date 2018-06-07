“汉光演习”成演戏：从军事行动变安抚“台独”

原标题：逐渐变味的台湾“汉光演习”：明知难以“御敌于岛外”，从军事行动变安抚“台独”行为

台湾军方一年一度的“汉光演习”出师不利。本周一是实兵对抗的第一天，结果空军摔了一架F-16战斗机，飞行员也不幸殒命；本周二军演假戏真做，引燃了附近草坪导致山林起火，导致演习暂停等待消防车进场灭火。

“汉光演习”历史悠久，它是台湾当局最重要的三军联合演习，前身是1979年的“汉阳演习”。那一年台美“断交”，为稳住岛内士气，台湾军方首次进行全岛性的实兵防卫作战演习。之后，经过台军参谋总长郝柏村的调整与准备，1984年6月军演再度举行，并起名为“汉光1号”确定每年进行一次，由此一直延续至今，今年已是“汉光34号”演习。

虽然是规定动作，但今年军演的最大看点在于，台湾防务部门重新修改演习中“战胜”的定义，将过去“攻击敌有生战力”改为“迫使敌夺台任务失败”，并解释这是因为两岸实力悬殊，必须放弃传统思维。

外界能从这种“务实”中读出些许无奈。对于台军来说，如今“御‘敌’于岛外”已经是一个不可能完成的任务，因此不得将“战胜”的定义往下调整。要知道，在两蒋时代，“战胜”的条件可是“反攻大陆成功”，之后逐渐降为“岛外决战”“两岸打消耗战”，直到如今“守住台湾即可”。

但即便是这个最低目标，目前看起来也越来越难完成。这几乎已经是岛内外人士的共识，并时而出现在台湾政客嘴中，即便是台湾军方也明里暗里承认。正因为如此，“汉光演习”变味了，从纯粹的军事行为逐渐转化成台湾当局安抚“独派”、动员岛内各种力量的政治行为。相信蔡英文、赖清德、陈菊之流都不指望军演能够在军事上给台湾带来多少安全，而是希望通过这样折腾一番，把自己本来不高的支持率再往上拉一拉。于是，“演习”愈来愈成为“演戏”，成为一场岛内大派对，成为各方都能插上一脚的公共话题，即便出现了这样那样的事故，大家也一笑而过，因为谁都不指望军演能有真效果。

从这个角度说，“汉光演习”的实际效应在逐渐递减。但与此同时，由于军演依旧被视作台湾方面向大陆示强的重要手段，因此也是反映不同阶段两岸关系的一项重要指标，低调进行、暂停或取消，都有助修补甚至缓和两岸关系，反之则会抬高两岸对抗的烈度。

2008年马英九上台后，“汉光演习”曾通过“实兵不实弹”的方式进行，甚至2009年的汉光演习只进行了兵棋推演，并未进行实兵检验。而在2004年8月31日，为缓解高度紧张的两岸关系，陈水扁出访中南美洲前在飞机上宣布停止“汉光演习”。如今，蔡英文视察军演，并频频讲出狠话，也是被视作硬对大陆的一种表态。

再回到“汉光演戏”的问题上来，这其实也可以推而广之到整支台湾军队上去。目前，台湾军方维持着一支21.5万人的部队，军费开支达3217亿新台币军费。很长时间以来，关于台湾军队规模是大是小，成为岛内热议的话题。既然当局选择了一个不可能战胜的假想敌，那么一切军事准备都是在搞“形式主义”，演习成了“演戏”，各种乌龙事件频发，从当局决策层到部队基层都在“混”。

还是那句话，台湾的安全系于两岸关系的好坏。民进党当局执政两年多时间后，依然不承认两岸同属一中的“九二共识”，导致两岸关系持续紧张。今年4月，解放军在福建沿海地区进行实弹射击训练，军机军舰绕台。国防部发言人表示，今天我们捍卫国家主权和领土完整决心未变，能力更强，将坚决遏制任何形式的“台独”分裂行径和图谋。如果民进党“台独”观点不变，那么再多的军演也无济于事。

题图说明：2018年6月4日，“汉光演习”首日F16战机坠毁 飞行员罹难。

责任编辑：桂强