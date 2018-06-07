原标题：聚焦海峡论坛|郝龙斌为何说：两岸不仅一家亲，还是一家人

当前，由于众所周知的原因，两岸官方交流跌到冰点，双方过去所累积的合作成果岌岌可危。去年，两岸之间的直航航班已经从2015年的每周890班减少到571班。两岸间直航航班的减少，陆客、陆生赴台人数的大幅滑落是重要原因。去年全年陆客赴台人数从2015年的398万降到273万人，陆生则是降到不足两千人，与2015年的盛况不可同日而语。

郝龙斌：两岸不仅一家亲，还是一家人

不过，两岸交流应该“开大门、走大路”。不论是藉由多举办类似海峡论坛这样的交流活动，还是如同今年初大陆方面推出“31条惠台政策”，宣示将逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供同等待遇。“我认为，大陆愿意与台湾同胞分享发展机遇，扩大两岸交流的社会基础，都是值得肯定并且正确的方向。”在6日上午于厦门举行的第十届海峡论坛大会上，中国国民党副主席郝龙斌对大陆持续扩大两岸民间交流，深化两岸融合发展的努力给予赞赏。

“我也趁这个机会，感谢大陆各级政府对在陆台湾人的照顾，让所有台湾人在大陆奋斗的同时也感受到‘家’的温暖，真正体现两岸一家人的精神。”郝龙斌说。为了参加第十届海峡论坛，中国国民党派出由他领衔、共计48人组成的访问团，涵盖党务系统、智库、学界、社团台商、民意代表及青年等六大类。

郝龙斌在发言中提出，两岸通过通邮、通商、通航的“大三通”，拉近了彼此的距离，为“两岸一家亲”奠定了坚实的基础；如今，两岸之间更走向以人为本的通学、通婚、通就业的“新三通”——根据统计，仅在去年，两岸在彼此高校就读的学生分别达到近万名；截至去年年底，两岸有近40万对男女结为夫妻；至于就业，早在3年以前，到大陆工作的台湾人就已经超过了40万。而在当前“西进”大潮愈演愈烈的背景下，这一数字可能已经急剧增长。

郝龙斌表示，希望两岸在“九二共识”的基础上，进一步加大在学习、创业、就业、生活等领域的相通，进一步拓展交流合作，实现互惠互利、共创双赢。让两岸之间除了一家亲之外，还是一家人。“而只要秉持‘两岸一家亲’‘两岸一家人’理念，用耐心、同理心求同存异，以心相交、以诚相待，以智慧消弭冲突、用包容寻求共识，相信一定可以拉近两岸同胞的心理距离。”郝龙斌说。

巧合的是，新党主席郁慕明在发言时，也提到了“两岸一家人”概念。他在对海峡论坛中“海”字进行巧解时指出，“中国人常说‘四海之内皆兄弟’，两岸一家亲、两岸一家人，两岸本是同根生，在四海之内都是兄弟。”

台商第三代：在大陆十四年，两岸一家亲成为一家人

事实上，在第十届海峡论坛现场，越来越多的台湾人把“两岸一家亲”以及“两岸一家人”的提法挂在嘴边。其中，既有原本对大陆心怀疑虑的岛内乡亲，还有已经在大陆闯出一片天的台湾年轻创业者。

担任台湾南投县红十字组织总干事以及台湾红十字组织救灾队队长的张德忠参与了多届海峡论坛。在第一次来大陆参加海峡论坛时，他的心态与不少台湾乡亲一样，都是想“过来看看，没有期待的心”。

当时，他甚至还猜疑大陆大费周章地举办海峡论坛是不是有什么企图？而经过深入到大陆走一走、看一看，看到各地区建设发展进步、人民生活改善等事实后，张德忠与大部分台湾与会者一样，开始相信海峡论坛是增强两岸民间交流的最好药方之一。“唯有亲身走过，才会珍惜——我们都是一家人。” 张德忠说。

说起“两岸一家人”，现在在漳州长泰马洋溪经营茶业，已是第三代台商的青年曾冠颖有着更深刻的体会。1996年，曾冠颖的爷爷就来到长泰创业。2004年夏天，曾冠颖第一次跟随父亲来到大陆，成为长泰一中的首位台籍学生。

“初到大陆时，因为学习环境的差异，我甚至还躲在被窝里偷偷哭过好几次。”后来周边大陆同学、朋友和老师带着他学习和游玩，帮助他很快融入到当地的生活。“我现在已经是一个地地道道的漳州长泰人，我深感两岸交流、两岸优势互补的重要性，因此积极参与两岸之间的交流活动。”曾冠颖说。

近年来，随着大陆“互联网+经济”的不断发展以及各项支持创业政策的不断实施，曾冠颖公司的产品在互联网销售商取得了不错的成绩。他也常常以自己在大陆的创业历程与故事，鼓励在台湾的朋友把握良机来大陆就业、创业。

“你们知道吗，海峡论坛还是我的‘红娘’呢。”2012年，曾冠颖受邀参加第四届海峡论坛，邂逅在厦门工作的漳州云霄姑娘张文娟，两人因为对电子商务以及“互联网+创业”的共同兴趣而走到一起，成为两岸情侣，并于同年11月喜结连理升级为海峡配。“可以说我们夫妻俩是因海峡论坛结下了这一世的情缘，从两岸一家亲变成了两岸一家人。”

责任编辑：桂强