人民日报：民众对民进党不满将加剧 怒吼仅是开始

原标题：民进党当局缘何如此不得人心（观沧海）

最近，一位叫孙国宪的高雄农民在自家门口挂出“民进党不倒，农民不会好”的布条。这不是第一次出现类似的抱怨了，一个多月前，高雄一家知名餐厅门外也挂出“民进党不倒，经济不会好”的海报。同样来自被称为民进党大本营的高雄，同样来自南台湾，在民进党上台刚满两年之际，人们的不满格外受关注。

民进党上台以来，多个民调显示，支持率不断降低、不满意率持续上升。这两个个案正是数字之外有名有姓、有情节有内容的鲜活例证。他们都不约而同地剑指民进党的两岸政策，一个是因为大陆游客减少，餐厅营业收入大幅下滑。另一个因为水果输往大陆市场不畅，台湾水果价格不断下跌。今年香蕉、凤梨更因丰产丰收，跌到20年来最惨价位。孙国宪直言，台湾农业不和大陆接轨，只能是死路一条。

两岸关系和平发展的8年，比照出两岸关系停滞对台湾民众的影响，比照出民进党两岸政策对台湾经济社会造成的损害。台湾当局可以把观光人数的账面数字做得漂亮，但观光业者维持生计，要靠真金白银，好看的数字解决不了吃饭问题。而以往民进党攻击大陆水果“统战”，将大陆紧急采购台湾农产品污名化，如今人们更真切感受到当年大陆的雪中送炭多么可贵。来自南台湾基层的不满不是空口白话，而是切肤之痛。不管民进党说多少次要维持两岸现状，但不承认“九二共识”的两岸政策，显见维持现状不过是自欺欺人的空话，因而民众才会发出“民进党不倒，农民不会好”的愤怒呼声。

近年到大陆的台湾年轻人增多，固然与大陆优惠政策密不可分，台湾就业环境不佳也是重要原因。用台湾学者杨开煌的话说，台湾年轻人目前是三个“没有”：“没有机会、没有未来、没有资源”。大陆向台湾青年敞开大门，推出各种措施便利他们在大陆学习、工作、生活。如果真心为民众福祉考虑，台湾当局理应反省自身。然而，民进党当局的回应，竟是为年轻人到大陆设置重重障碍，如“关切”为学生写推荐信的中学校长，对协助台湾学子到大陆的台湾民间组织挥舞“大棒”等。自己无力给青年提供更好机会，又阻止青年到大陆寻找机会。可以断言，在这种荒谬的逻辑、狭隘的胸怀下，民众对民进党的不满将不断加剧，台湾民众的怒吼仅仅是个开始。

责任编辑：桂强